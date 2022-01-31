النظام السوري يعلن التصدي لقصف صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري فجر اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 3:05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت".

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وتابع قائلا "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى لوقوع خسائر مادية.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ففي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وكالة سانا مقتل جندي سوري جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطا عسكرية في المنطقة الجنوبية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قُتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي.