رئيس وزراء بريطانيا يأسف ويقبل نتيجة التحقيق في انتهاك قواعد الإغلاق ويعد بتغيير طريقة إدارته للعمل

عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين عن أسفه لإقامة حفلات في فترة الإغلاق، وأعلن أنه يقبل التحقيق بشأن انتهاكه وموظفين آخرين للقيود التي فرضتها حكومته للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال جونسون مخاطبا البرلمان، بعيد تسلّمه تقريرا من 12 صفحة أعدّته كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي، "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور"، متعهدا بتغيير طريقة إدارته للعمل في رئاسة الحكومة.

من جهته، قال زعيم حزب العمال كير سترامر في جلسة البرلمان إن رئيس الوزراء سعى إلى تضليل الكل.

وكانت المعارضة العمالية ونواب من حزب المحافظين قد طالبوا جونسون بالاستقالة، لكنه رفض ذلك.

ورأى بعض البريطانيين أن التقرير الذي أعدّته كبيرة موظفي الحكومة ربما يهدد مستقبل رئيس الوزراء، في حين استبعد آخرون ذلك.

ولم تُنشر أجزاء من التقرير لأن الشرطة لا تزال تحقق في وقائع أخرى غير الوقائع التي أشار إليها التقرير.





"أخطاء في القيادة"

وخلص التقرير الذي تسلمه رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين إلى وقوع "أخطاء في القيادة وفي التقدير" في رئاسة الحكومة، وفقا لكبيرة الموظفين الحكوميين سور غراي.

وأشارت غراي إلى محدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الذي طال انتظاره، بعدما فتحت شرطة مدينة لندن تحقيقا خاصا في الانتهاكات المفترضة لقواعد الإغلاق المنسوبة لجونسون ومسؤولين آخرين.

لكن كبيرة الموظفين الحكوميين ندّدت في التقرير الواقع في 12 صفحة بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في داونينغ ستريت (مقر الحكومة) حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وفي وقت سابق، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا جنائيا في الحفلات التي أقيمت في حديقة مقر الحكومة في "داونينغ ستريت"، وفي منزل رئيس الوزراء بحضوره مع مسؤولين آخرين، في انتهاك للقواعد التي أقرّوها هم أنفسهم.

وكانت تلك الحفلات بمناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد أشخاص من دوائر السلطة، وأثارت صدمة لدى البريطانيين الذين خضعوا مرارا لقيود مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفضلا عن قضية الحفلات، يواجه جونسون اتهامات بالكذب، وقد أظهرت استطلاعات رأي تدهورا في شعبيته.