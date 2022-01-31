دعوات مصرية وخطاب إثيوبي.. هل تتحرك مفاوضات سد النهضة؟

القاهرة- بعد نحو عام من فشل محادثات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، تخللته تطورات كثيرة وأحداث عاصفة في دولة المنبع، سواء على مستوى الوضع الأمني، أو المستوى الفني المتعلق باستمرار بناء السد وإتمام الملء الثاني؛ دعت القاهرة إلى استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت.

وخلال لقاء مع نظيره السنغالي السبت في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ومن دون أي إجراءات منفردة، موضحا أن رؤية مصر مستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل.

وفي بيان غير معتاد صدر الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده "تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، آخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل التي يُعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق".

وجدد مدبولي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق ملزم على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاتفاق الذي تريده بلاده "سيتحقق من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب".

وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري -أثناء استقباله المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد- أهمية استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2021.

اتصالات

وضمن الاتصالات التي أجراها أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية، كان ملفتا أن الرئيس المصري حل ضيفا على أبو ظبي، والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد الأربعاء الماضي، قبل أن يحل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هو الآخر ضيفا على أبو ظبي أول أمس السبت.

وفي تصريحات نقلتها الصحافة المصرية، قال خبير العلاقات الدولية نبيل نجم الدين إن الزيارة لا يمكن النظر إليها بعيدا عن وجود انسداد في ملف سد النهضة، ووجود تباعد في التفاوض بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، وأبو ظبي تدرك أهمية هذا الملف بالنسبة للقاهرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى -القريب من السلطة- إن زيارة السيسي لأبو ظبي كانت لها علاقة بسد النهضة بالنظر إلى العلاقة القوية التي تجمع بين الإمارات وإثيوبيا.

خطاب تصالحي

ما بعد حرب إقليم تيغراي الإثيوبي والأوضاع المضطربة التي يمر بها السودان، وعدم جدوى أي وساطة دولية؛ كلها عوامل تتطلب -وفق مراقبين وخبراء تحدثوا للجزيرة نت- مرحلة جديدة من تبريد الخطاب وتغيير مضامينه المعتادة، وتفرض حتمية الجلوس والتفاوض لحل المسائل الخلافية من دون شروط مسبقة، حتى تفضي المفاوضات إلى نتائج مرضية للأطراف الثلاثة.

منذ أيام، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابا عبر تويتر قال فيه إنه قد حان الوقت لتغيير مصر والسودان خطابهما بشأن سد النهضة، داعيا إلى أن يركز الخطاب على بناء السلام والتعاون بين شعوب الدول الثلاث، مؤكدا أن سد النهضة يحمل فوائد عدة لدولتي المصب مصر والسودان ولشرق أفريقيا، كما يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف من دون التسبب في ضرر كبير، على حد تعبيره.

بيان لم يأت بجديد، حسب السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي استدرك قائلا "ولكنني أراه إيجابيا في مجمله رغم تحفظي على كثير مما ورد فيه؛ فهو يمثل أول رسالة لمصر والسودان بعد توقف أو انتهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا ولو مرحليا".

وقال مرسي -في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك- إن العبرة تبقى في النهاية بالأفعال وليس الأقوال، خاصة أن غبار الحرب الأهلية في إثيوبيا لم يهدأ بعد، وأن كثيرا من وعود وكلمات آبي أحمد لا يمكن الوثوق بها.

وكانت جولة اجتماعات سد النهضة التي استضافتها كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان 2021 فشلت في أن تفضي إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق المفاوضات، ووجهت مصر والسودان حينها اتهامات لإثيوبيا بالتعنت، بينما اتهمتهما الأخيرة بأنهما طرحا بنودا خارج الأجندة التفاوضية، في حين دعت الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط.

حتمية المفاوضات

ويرى مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن مياه النيل محمد محيي الدين (مصري الجنسية) أن استمرار إغلاق ملف التفاوض لن يصب في مصلحة القضية المتأزمة بين الأطراف الثلاثة، وأن التصريحات الرسمية من مصر وإثيوبيا تؤكد أنه لا خيار آخر سوى استئناف طريق المفاوضات حتى وإن كان غير معبد".

وأكد محيي الدين -في تصريحات للجزيرة نت- أن البلاد الثلاثة لديها رغبة في إنهاء هذا الملف والتوصل إلى اتفاق ينهي رحلة شاقة وطويلة ومكلفة من المفاوضات من دون أي أفق زمني، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تلزم الجميع بحقيقة أن نهر النيل يجب أن يكون سببا للتعاون وليس الصراع.

ورأى أن مصر هي الحلقة الأضعف في أزمة سد النهضة، وأن دعوتها لاستئناف المفاوضات هي رسالة واضحة لإثيوبيا بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة بعد أن هدأت ثورة الاضطرابات السياسية في بلاد النيل الأزرق، كما أن خطاب رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد بما لا يدع للشك مجالا أنه لا وقت للمناورات مجددا، وأن عليه ألا يستعدي الداخل والخارج عليه مجددا.

على الجانب السوداني، يقول الكاتب والأكاديمي ياسر محجوب الحسين إن دلالات الدعوة في هذا التوقيت "تأتي بعد أن وضحت الرؤيا بشأن الصراع الداخلي في إثيوبيا، والتي كان البعض ينتظر ما ستسفر عنه المعارك التي اجتاحت البلاد وهددت وجود الحكومة المركزية في أديس بابا؛ وبالتالي جاءت الدعوات والتصريحات من كل جانب تدعو للتهدئة واستئناف المفاوضات بعد توقف استمرنحو 10 شهور.

ورجح الحسين -في حديثه للجزيرة نت- أن يعتمد آبي أحمد إستراتيجية تفاوضية أقل حدة وتشددا في إطار محاولاته لتهدئة الأجواء داخليا وخارجيا، "بعد أن خرج من الحرب أقل قوة وأكثر تعقلا"، على حد قوله، مؤكدا في الوقت ذاته أن جمود المباحثات بين الأطراف المتنازعة ليس في صالح مصر والسودان بأي حال من الأحوال.

ويعتقد الأكاديمي السوداني أن القاهرة تنظر بقلق لخطوات التقارب بين إثيوبيا والسودان بعد زيارة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي لأديس أبابا، في ظل هدوء الأحوال في جانبي حدود البلدين بعد توتر وتصادم مسلح، مشيرا إلى أن أديس أبابا تريد تبريد جبهة الحدود مع السودان مستفيدة من حالة تأرجح الخرطوم وعدم ثبات موقفها من السد، فضلا عن حالة عدم الاستقرار الداخلية في السودان.

ومع حالة الدفع نحو العودة للتفاوض ودخول الجزائر على الخط بمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون التي عرضها إبان زيارته الأخيرة للقاهرة، فإن مطلب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة السد يبدو بعيد المنال، ولا تعدو تصريحات آبي أحمد أكثر من كونها محاولة لكسب الوقت، وفق رأي الأكاديمي السوداني.

دلالة خطاب آبي أحمد

وقال عضو مجلس النواب الفدرالي الإثيوبي محمد العروسي إن اهتمام القاهرة باستئناف المفاوضات أمر إيجابي، شريطة التحلي بالمرونة ومن دون وضع شروط مسبقة، وأن يكون الهدف هو الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وليس طرفا وحده.

وأضاف العروسي للجزيرة نت أن أزمة سد النهضة لم تكن غائبة عن الأجندة الإثيوبية التي يبدو لكثيرين أنها تشهد تحولات جذرية في سياساتها الداخلية والخارجية، بينما يراها الإثيوبيون صفحة جديدة لإثيوبيا عنوانها العدالة والسلام وحسن الجوار.

ورأى أن القيادة الإثيوبية وبعد الانتصارات الميدانية أرادت أن تبعث رسالة سلام إلى أطراف أزمة سد النهضة، ولم يأت خطاب آبي أحمد من فراغ، بل بعد سلسلة من الاتهامات التي توجهها دولتا المصب بأن إثيوبيا ترفض التفاوض وتخفي المعلومات وتتعنت وتماطل إلى آخر هذه الاتهامات.

وحسب العروسي، فقد جاء عنوان الرسالة (يقصد خطاب آبي أحمد) واضحا ومضمونها أكثر وضوحا، مرحبا بكم في مفاوضات تسبقها حسن النوايا وتغيب عنها الاتهامات وتتحسن فيها النبرات، ودعوة مصر والسودان إلى طرح مخاوفهم بموضوعية للتفاوض حولها، ولا جدوى من مفاوضات مع قناعة مسبقة واتهامات جاهزة.

جدير بالذكر أن مصر تعتمد على نهر النيل للحصول على 97% من احتياجاتها من المياه، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه 560 مترا مكعبا سنويا، ولا تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.3 مليار متر مكعب سنويا مقابل ما بين 1600 و2000 مليار متر مكعب سنويا من المياه تتساقط على دول منابع النيل، ومن بينها إثيوبيا.

ويتحدث المسؤولون المصريون عن تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في بلادهم، على رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فاحتياجات مصر المائية تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة بإعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.