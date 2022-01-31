خلال زيارته للإمارات.. رئيس إسرائيل يثني على اتفاقات "أبراهام" ويؤيد مطالب أبو ظبي الأمنية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن اتفاقات "أبراهام" كانت قرارا لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها، مضيفا أنه شرف كبير له أن يكون أول رئيس إسرائيلي يزور الإمارات.

ونقلت وكالة رويترز عن هرتسوغ تأكيده لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تأييد تل أبيب الكامل لمتطلبات الإمارات الأمنية.

وندد هرتسوغ بأي اعتداء على سيادة الإمارات من قبل جماعات إرهابية، على حد وصفه، وأضاف أن زيارته تهدف إلى التوصل لسبل ووسائل تحقيق الأمن الكامل للذين يسعون إلى السلام في المنطقة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إنه يأمل أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها عام 2020 بموجب ما تسمى اتفاقات "أبراهام".

#محمد_بن_زايد: التقيت اليوم في #أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس #إسرائيل..ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة .. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك#وام pic.twitter.com/JMqj55zbZu — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن ولي عهد أبو ظبي قوله إن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار، وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين.

وقال إن موقف إسرائيل من الاعتداءات على الإمارات يمثل الرؤية المشتركة لمصادر التهديد في المنطقة.

وكان الرئيس الإسرائيلي وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. وتأتي هذه الزيارة -التي تستمر يومين- تلبية لدعوة رسمية وجهها له الشيخ محمد بن زايد.

هرتسوغ وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها (رويترز)

توطيد التعاون

وقالت مصادر إسرائيلية إن هرتسوغ سيبحث مع المسؤولين الإماراتيين سبل تعزيز تنفيذ اتفاقات "أبراهام"، وكذلك توطيد التعاون في مجال حماية الأمن والاستقرار.

وقال هرتسوغ إنه سيجتمع مع قيادة الإمارات بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد. وأضاف أنه ممتن لما وصفها بشجاعة ولي عهد أبو ظبي وقيادته الجريئة وتوصله لاتفاق سلام مع إسرائيل.

وصباح اليوم الاثنين أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هرتسوغ سيواصل زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لها، وذلك رغم اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية الليلة الماضية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الإمارات.

ونقلت الهيئة عن مصدر مقرب من هرتسوغ تأكيده أن السلطات الإماراتية أطلعته على تفاصيل الحادث، وأكدت أنه لا خطر يهدد الرئيس ومرافقيه.