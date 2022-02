في فصل دراسي في كردستان العراق يلقي المعلم الصيني "زيوي هو" محاضرة على طلابه لتعليمهم أبجديات اللغة الصينية، وتدوي ردود أفعال طلابه باللغة الصينية بطلاقة مثالية.

يدرّس "هو" (52 عاما) 14 طالبًا عراقيًّا بإشراف من القنصلية الصينية في مدينة أربيل بكردستان العراق، حيث تقوم بكين ببناء محطات لتوليد الكهرباء ومصانع ومنشآت معالجة المياه، وكذلك المدارس التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد، حسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس (The Associated Press) قبل أيام.

ويعد فصله جزءًا من تجربة فتح فرع تجريبي لتعلم اللغة الصينية (الماندرين) في جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل بكردستان العراق، وإذا تخرج هؤلاء الطلاب بنجاح سيفتتح قسم اللغة الصينية رسميًّا للتسجيل، مما يوفر فرصة للخريجين في العمل مع العدد الكبير المتزايد من الشركات الصينية المنتشرة في الإقليم.

ويقول الطالب ريجين ياسين (20 عاما) "أردت تعلم اللغة الصينية لأنني أعرف أن الصين سيكون لها اليد العليا في المستقبل". "الصين ستتوسع هنا، ولهذا اخترتها".

وفي مدرسة اللغات، أكمل ضياء شيرزاد للتو الاختبار الشفوي. وقال الشاب البالغ من العمر 21 عاما إنه يفكر دائما في ما يجب فعله بعد ذلك. وأضاف "أهم شيء هو كيف يمكنني خدمة شعبي. إذا كنت أعرف اللغة الصينية فسوف يساعد ذلك في المستقبل وفي كل شيء".

New story on NPR: Iraqi Kurds are learning Mandarin to take advantage of jobs from Chinese companies Dozens of contracts signed in recent years ensure China’s growing footprint, even as major Western companies, including the U.S., plot their exit.https://t.co/OpbP845C6G

