قُتل شرطيان ألمانيان بالرصاص اليوم الاثنين أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غربي البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

وقُتل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، في عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة كوسيل. وقالت الشرطة إنها لا تعرف دوافع القتلة، وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل.

وذكرت الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على أحد الطرق في مدينة أولمت في حدود الساعة 04.20 صباحا بالتوقيت المحلي. ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين (24 و29 عاما) تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة، وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الوقت قد فات، وفق تعبيره.

وذكرت الشرطة أن البحث جار على قدم وساق عن الجناة الفارّين، ورُفعت أدلة من مسرح الجريمة. وحسب المعلومات، لا يوجد وصف للجناة ولا لسيارة الهروب التي استخدمت، كما أن اتجاه الفرار غير معروف.