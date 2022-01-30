وزير بريطاني للجزيرة: الدول الغربية عرضت على إيران رفع العقوبات إن امتثلت للاتفاق النووي

قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الدول الغربية عرضت على إيران رفع العقوبات، بينما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده أثبتت جديتها للتوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا.

وخلال مقابلة مع الجزيرة اليوم الأحد، قال الوزير البريطاني إن الوقت بدأ في النفاد، وإن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وأوضح أن الدول الغربية المشاركة في مفاوضات فيينا عرضت على إيران رفع العقوبات إذا امتثلت للاتفاق النووي.

ودعا كليفرلي إيران إلى أن تأخذ المحادثات الجارية في فيينا على محمل الجد، وأن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم فورا.

وأضاف الوزير البريطاني في حديثه للجزيرة "نثمن الدور الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية".

جانب من مفاوضات فيينا المتواصلة منذ الشهر الماضي (رويترز)

رئيسي وماكرون

وفي وقت سابق، قال موقع الرئاسة الإيرانية إن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده أثبتت جدية وإرادة للتوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا.

وقال إن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها حيال إيران.

وأضاف رئيسي أنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات بشكل فعال وتقديم ضمانات موثوقة يمكن الاستناد إليها، حسب تعبيره.

أما قصر الإليزيه فقال في بيان إن ماكرون شدد خلال الاتصال على ضرورة تسريع الجهود لتحقيق تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة من جميع الأطراف.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيران إلى ضرورة العودة لتنفيذ التزاماتها بشكل كامل.

وكان منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا أعلن تعليق المفاوضات لفترة وجيزة على أن تستأنف الأسبوع المقبل.

واستنادا إلى مورا فإن المشاركين سيعودون إلى عواصمهم للتشاور، مشيرا إلى أن المطلوب في الوقت الحالي هو اتخاذ قرارات سياسية.