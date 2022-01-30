مظاهرة في جنوب تونس تطالب باستعادة المسار الديمقراطي والإفراج عن معتقلين

تظاهر معارضون للرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس) رفضا لإجراءاته الاستثنائية التي يصفونها بالانقلاب، وللمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وعلى الرغم من قرار حظر التجمعات التي أقرته السلطات مؤخرا ضمن إجراءات أخرى لمكافحة تفشي فيروس كورونا، تجمع المتظاهرون أمام مقر المحكمة الابتدائية في قابس بإطار وقفة احتجاجية دعت إليها حملة "مواطنون ضد الانقلاب" للتنديد بإجراءات سعيّد التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت بالخصوص تجميد البرلمان، وحل الحكومة، ومهدت لاستحواذه لاحقا على كل السلطات.

وقدرت وكالة الأناضول للأنباء عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالمئات.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط ما وصفوها بسلطة الانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي في البلاد.

جوهر بن مبارك الناشط في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" يتحدث خلال الوقفة بمدينة قابس (مواقع التواصل)

شعارات المتظاهرين

كما رفعوا لافتات كتب على بعضها " لا للانفراد بالسلطة"، والدستور خط أحمر"، و"لا للمساس بالسلطة القضائية"، وطالبوا بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمعتقلين المعارضين للرئيس الذين جرى إيقافهم خلال مظاهرات سابقة.

وكان عدد من أنصار حركة النهضة وناشطون وشخصيات سياسية من حملة "مواطنون ضد الانقلاب" نظموا أمس السبت في محافظة سوسة (شرق) وقفة احتجاجية أمام منزل رضا بوزيان الذي أكدت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" والنهضة أنه توفي بسبب الاعتداء عليه من جانب قوات الأمن خلال مظاهرة إحياء ذكرى الثورة في 14 يناير/كانون الثاني الجاري بالعاصمة التونسية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتتبع المتورطين في الحادثة، وأخرى منددة بما اعتبروها سياسة ترهيب وقمع للحريات في تونس، مطالبين بإسقاط ما وصفوها بسلطة الانقلاب.

سلامة الصحفيين

في السياق، حمّلت نقابة الصحفيين التونسيين رئاستي الحكومة والجمهورية مسؤولية سلامة الصحفيين على خلفية ما وصفته بالتخوين والتحريض عليهم من جانب مسؤولين في الدولة.

ووفي بيان أصدرته أمس السبت؛ دعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة إذا كانت تلك الممارسات لا تعبر عن سياسة الدولة تجاه الصحافة.

ويأتي هذا البيان عقب اتهام نقابة الصحفيين محافظ بن عروس (جنوب العاصمة التونسية) عز الدين الشبلي بالتهجم على صحفية تعمل بإذاعة محلية.