قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا فورا، ملوّحا باتخاذ إجراءات أحادية إن لم تستجب باريس لذلك.

وأضاف الوزير أن أحكام المعاهدة الحالية فيما يتعلق بالدفاع، بها بنود معينة تتعارض مع الدستور وسيادة مالي، مشيرا إلى أن مالي تنتظر ردا سريعا من فرنسا، وأن باريس ستتحمل مسؤوليتها في حال لم يأت هذا الرد، كما أن بلاده ستتولى ما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.

سبب التوتر بين البلدين

وفي تصريحات أخرى، قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى "المساس" بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فبراير/شباط.

وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير/شباط، الموعد المقرر أصلا، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".

ودان ديوب انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، "كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم".

وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلا "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء نفذوا انقلابات".

والعلاقات متوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في أغسطس/آب 2020.





الرد الفرنسي

بالمقابل، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شركة فاغنر الروسية بنهب الثروات المعدنية في مالي.

وقد كشف وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تبحث مع حلفائها التدابير اللازمة للرد على الوضع الجديد في المنطقة.

وأكد لودريان استمرار الحرب على الجماعات المسلحة في الساحل، متهما عناصر مجموعة فاغنر الروسية المنتشرين في مالي بنهب الموارد المعدنية لهذا البلد، مقابل حماية المجلس العسكري الحاكم.

وفي تصريحات أخرى، قال لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة". ورد ديوب في الفيديو أن مالي بتأجيل الانتخابات "تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، صرحت بأن الوجود العسكري الفرنسي في مالي لا يمكن أن يستمر تحت أي ظرف.

ومنذ 6 أشهر، بدأت فرنسا إعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال.

وفي يناير/كانون الثاني، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.

احتجاجات شعبية

وفي السياق ذاته، ينتظر أن تخرج اليوم في نيامي، عاصمة النيجر، مسيرات للمطالبة بإجلاء القوات الفرنسية.

وكانت العاصمة المالية باماكو شهدت أمس احتجاجات مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد.

وقد طالب المحتجون بإنهاء ما قالوا إنه احتلال لبلادهم، ورفعوا شعارات مناوئة للسياسة الفرنسية وداعمة للتعاون مع روسيا.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي الأحد مقتل 60 جهاديا في شمال بوركينا فاسو، في عملية قادتها القوات المحلية بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان.

وقالت هيئة الأركان "في 4 مرات، بين 16 و23 يناير/كانون الثاني 2022، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم"، لافتة إلى "مقتل ما مجموعه 60 إرهابيا".





الوجود الفرنسي والروسي

ويثير الحضور الروسي الطارئ في منطقة الساحل الأفريقي حفيظة فرنسا القوة الاستعمارية التاريخية، والتي تحتفظ بوجود عسكري كبير في المنطقة.

وكانت باريس أعلنت العام الماضي عزمها تخفيض قواتها الموجودة في منطقة الساحل، والتي يقدر عددها بنحو 5 آلاف عسكري في صيف 2021، حيث سيتم تخفيض هذا العدد إلى نحو 3 آلاف بحلول الصيف المقبل.

كما يوجد حضور للقوات الجوية الفرنسية في شكل مقاتلات ومسيرات ومروحيات في عدد من بلدان الساحل.

ويعتبر الوجود الفرنسي في مالي هو الأكثر والأوسع انتشارا، ويتمركز في مدن كيدال وغاوة وتيساليت شمالي البلاد وغوسي في الوسط.

وفي بوركينا فاسو، يوجد تمركز للقوات الخاصة الفرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة واغادوغو.

أما بالنسبة لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، واستنادا لصحيفة التايمز البريطانية، فإن نحو ألف مقاتل موجودون في مالي حاليا بموجب صفقة مع الحكومة، في حين يقدر مجموع عناصر هذه المجموعة في أفريقيا بـ10 آلاف موزعين على دول مختلفة، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق، وقد وقعوا هذا العام عقودا مع حكومتي إثيوبيا ونيجيريا.

وبينما يكتنف الغموض طبيعة تمركز هذه القوات وعددها ونقاطها في تلك الدول الأفريقية، تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية هي الأخرى عن مقاتلي فاغنر في مالي وقالت إنهم يقدرون بنحو 300 إلى 350 مقاتلا.