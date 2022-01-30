"لحظات رائعة".. تعقيب رئيس إسرائيل أثناء عبور طائرته أجواء السعودية

نشرت مصادر إعلامية إسرائيلية مقطع فيديو يوثق ابتهاج الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -اليوم الأحد- أثناء عبور طائرته الأجواء السعودية، في طريقه لزيارته الأولى إلى الإمارات عقب تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020 إثر وساطة الحكومة الأميركية.

ويظهر الفيديو إخبار الطيار للرئيس هرتسوغ بالتحليق فوق الأجواء السعودية، وهو ما ردّ عليه بالقول "أنا منفعل! تخيلنا هذه اللحظة في السابق".

✈️🇮🇱🇦🇪🇸🇦

شاهدوا 🎥

لحظة تحليق طائرة رئيس دولة إسرائيل يتسحاك هرتسوج فوق أجواء المملكة العربية #السعودية

قبل وصولها الى مطار #ابوظبي 🇮🇱🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/HM1V2iVl25 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2022

وتوجّه قائد الطائرة بالقول "نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية مباشرة، بعد وقت قليل سنعبر فوق العاصمة".

وأظهرت اللقطات المصورة مكوث هرتسوغ في حجرة الطيار لمشاهدة العبور فوق السعودية، وقال: "رائع.. إنّها حقا لحظة مثيرة للغاية".

ولا تربط أي علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المملكة أعلنت في 2 سبتمبر/أيلول 2020 أنها وافقت على السماح لكافة الرحلات الجوية المتجهة للإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد يومين من أول رحلة جوية إسرائيلية علنية تعبر المجال الجوي السعودي.