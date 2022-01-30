كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق أقوى صاروخ لها منذ عام 2017

قالت سول اليوم الأحد إن بيونغ يانغ أطلقت أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وذلك في تجربة صاروخية هي السابعة من نوعها خلال الشهر الحالي، وقد نددت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتجربة الصاروخية، متهمة كوريا الشمالية بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش، بأن كوريا الشمالية أطلقت من مقاطعة غاغانغ شمالي البلاد باتجاه المحيط صاروخا باليستيا متوسط المدى، قطع مسافة 800 كيلومتر، وبلغ ارتفاعه ألفي كيلومتر.

وذكر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في بيان أن بيونغ يانغ "تقترب من خرق الوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها"، والذي علّقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ عام 2017.

ودعا الرئيس مون بيونغ يانغ إلى الكف عن خلق التوتر، والاستجابة للدعوات الدولية إلى الحوار.

اليابان تحتج

وقالت اليابان اليوم الأحد إن الأمر يتعلق بصاروخ متوسط أو طويل المدى، مضيفة على لسان المتحدث باسم الحكومة أن طوكيو "احتجت بشدة على كوريا الشمالية"، متهمة إياها "بتهديد أمن اليابان وسلمها" بهذه الاختبارات الصاروخية.

وكان وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قال في وقت سابق إن تواتر التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية وتنوعها يظهران أنها "تحاول تحسين تكنولوجيتها وقدراتها العملياتية لتنفيذ عمليات سرية، حتى تجد الدول الأخرى صعوبة في اكتشاف الاستعدادات لعملية إطلاق".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهادي والهندي -في بيان- إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، وقالت إن التجربة لم تشكل أي تهديد مباشر لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أو حلفائها.

وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت الخميس الماضي صاروخين باليستيين في البحر. وتدافع بيونغ يانغ عن تجاربها الصاروخية كحق سيادي لها في الدفاع عن النفس، وتتهم واشنطن وسول باتباع "سياسة عدائية" ومعايير مزدوجة بشأن التجارب الصاروخية.

وفي كلمة ألقاها قبل العام الجديد، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز الجيش بأحدث التقنيات، في وقت تتعثر فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تخضع منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا منذ ذلك الحين، بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.