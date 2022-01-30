أوقفت السلطات الأميركية شخصا توجه من كانساس إلى واشنطن العاصمة بهدف قتل رئيس البلاد جو بايدن.

ونص ملف الدعوى القضائية للشخص المدعو سكوت ميريمان -وهو من سكان ولاية كانساس- على أنه توجه إلى العاصمة واشنطن بناء على ما وصفه بطلب الرب، وذلك من أجل قطع رأس الأفعى في قلب الوطن.

ووصف ميريمان -في منشورات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي- الرئيس الأميركي بـ"الدجّال".

وجرى توقيف ميريمان من قبل عناصر الخدمة السرية في العاصمة واشنطن، حيث تبيّن أنه لا يحمل السلاح إلا أنه كانت بحوزته عدة طلقات نارية ومنظار.

ومن المقرر أن يمثل ميريمان أمام القاضي غدا الاثنين بتهمة تهديد الرئيس.