بعد البيان الأميركي.. كيف تؤثر هجمات الحوثيين على صورة الإمارات؟

واشنطن- أثار إصدار وزارة الخارجية الأميركية بيانا "نادرا" حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الإمارات بسبب وجود تهديدات لأمنهم ومصالحهم، تساؤلات بشأن تأثيرات ذلك وتداعيات الهجمات الحوثية ومآلاتها.

وتم الخميس الماضي تحديث بيانات التحذير من السفر للإمارات، والتي كانت مقتصرة قبل ذلك على أسباب الصحة العامة المتعلقة بانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تحذير وحثّ

وأكد البيان على وضع الإمارات دولة من "المستوى الرابع= لا تسافر"، وحث الأميركيين على "إعادة النظر في السفر بسبب التهديد بهجمات بالصواريخ أو الطائرات دون طيار".

وقال البيان إنه لا يزال هناك مصدر قلق خطير ومستمر، خصوصا في ظل إعلان ما وصفها بالجماعات المتمردة في اليمن، نيتها مهاجمة الدول المجاورة بما في ذلك الإمارات.

ويُعد صدور مثل هذه البيان أمرا نادرا، حيث كان يُنظر إلى الإمارات في الولايات المتحدة على أنها واحدة من أكثر المناطق أمنا في الشرق الأوسط.

التطورات الأخيرة جاءت على عكس ما يأمله الجانب الإماراتي (رسم تعبيري) (الجزيرة)

عكس المأمول

وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر مدير "مؤسسة دراسات دول الخليج" جورجيو كافيرو أن التطورات الأخيرة جاءت على عكس ما يأمله الجانب الإماراتي.

وتعرضت الإمارات لهجمات استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة للنفط وعددا من المواقع الأخرى، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال كافيرو إن "الهجمات الأخيرة بين الإمارات والحوثيين تلقي بالضوء على محورية الدور الإماراتي مرة أخرى وبشكل متزايد في حرب التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين".

وجاء رد الفعل الإماراتي عنيفا في صورة هجمات انتقامية بمشاركة القوات الجوية السعودية، حيث تم قصف أهداف وتشكيلات تابعة للحوثيين، وهو ما نتج عنه سقوط الكثير من الضحايا المدنيين طبقا لتقارير صحفية محايدة.

هجمات وعواقب

وكانت الإمارات قد أعلنت انسحاب قواتها من اليمن قبل نهاية عام 2019، واعتمدت بعد ذلك على دعم قوات ألوية العمالقة بصورة أساسية.

واعتبر كافيرو أن عواقب الهجمات الأخيرة من شأنها "التقريب بين الرياض وأبو ظبي، وذلك بالنظر إلى كيفية تأثير بعض القضايا التي لم تُحل في اليمن على تضارب المصالح السعودية والإماراتية في الآونة الأخيرة (خاصة عندما كانت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الموالية للسعودية- تتصادم مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا)، من هنا ستمنح هذه الهجمات دفعة للعلاقات الإماراتية السعودية".

كما اعتبر كافيرو أن "كيفية استجابة القيادة في أبو ظبي لهذه الرسالة من الحوثيين سوف تستغرق المزيد من الوقت للتقييم الكامل، فلا تريد الإمارات أن يُنظر إليها على أنها ضعيفة، لكنها في الوقت نفسه تريد تجنب الانجرار إلى أزمات اليمن المتعددة والمتقاطعة".





كارثة وحلّ

من جهتها، اعتبرت مديرة مبادرة إيران بالمجلس الأطلسي بواشنطن باربرا سلافين أن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على الإمارات العربية المتحدة، لا تؤدي إلا إلى تعميق الحاجة إلى إيجاد حل للحرب في اليمن وتهدئة التوترات الإقليمية على نطاق أوسع.

وقالت سلافين في تعليق لها على التطورات الأخيرة إنه "أيا كانت المكاسب التي قد يحققها وكلاء الإمارات في اليمن في الأشهر الأخيرة، فقد تقوّضت بسبب استمرار قتل المدنيين في الحرب الجوية التي تقودها السعودية، وذلك باستخدام طائرات وقنابل أميركية الصنع".

وذكرت سلافين أن "الإمارات أكلت أكثر مما تستطيع هضمه من خلال التورط بعمق في الصراعات الإقليمية".





حرب وتأثيرات

وكشفت الهجمات الأخيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست محصنة تماما من الفوضى الإقليمية الناجمة عن النزاعات المسلحة في المنطقة.

ويقول كافيرو إن "هناك مخاوف في أبو ظبي ودبي من الهجمات التي تتسبب في وفيات وإصابات، وهناك كذلك المخاوف من أي هجمات مستقبلية محتملة، وهو ما يضر بسمعة الإمارات كبلد مستقر وآمن للغاية يوفر فرصا جيدة أمام المستثمرين، وصفقات رابحة لرجال الأعمال، وأماكن جذب للسياحة".

وأكد المتحدث ذاته أن "الإمارات لا تريد أن تعاني قطاعاتها المالية والسياحية والعقارية وغيرها، من الضرر الذي ألحقته هذه الهجمات بسمعة البلاد".

من جانبها أكدت سلافين أن "الإمارات تروج لاستقرارها كنقطة جاذبة رئيسية للأنشطة التجارية الدولية والاستثمار والسياحة بها"، مشيرة إلى أن "هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ، تعرض ذلك للخطر".





ضغط ورسائل

في حين يرى كافيرو أن "الحوثيين يعتبرون الإمارات العربية المتحدة ضعيفة، ويعتقدون على الأرجح أن المزيد من الهجمات ضدها سيمثل ضغطا كبيرا على أبو ظبي لتغيير مشاركتها في حرب اليمن".

وأضاف: هناك رسالة واضحة يوصلها الحوثيون إلى الإماراتيين، وهي أن أراضي الإمارات ستعاني من الهجمات طالما أن أبو ظبي ترعى الفصائل التي تقاتل الحوثيين، والتي كلفتهم حتى الآن الكثير من المكاسب التي حققوها خلال عامي 2020 و2021″.

من جانبه، أشار خبير الشؤون الخارجية في "المجلس الأطلسي" أندرو بييك، إلى أن "الضرر الإستراتيجي الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن تسببه الصواريخ هو ضرب دبي التي هي في الأساس ميناء تجاري ومقصد سياحي وتعتمد إيراداتها على صورتها، ويمكن لهجمات صاروخية مستمرة أن تسبب ضررا عميقا للاقتصاد من خلال إضعاف صورتها كواجهة ليبرالية آمنة".

ومن وجهة نظر بييك، فإن هناك أيضا ضررا محتملا وهو أن تتسبب الهجمات في "صراع سياسي داخلي في أبو ظبي، لكنه لم يحدث بعد".