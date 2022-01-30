أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أنه تسلم رسميا رد لبنان على المقترحات الرامية إلى حل أزمة العلاقات بينه وبين دول خليجية.

ووصف الوزير الكويتي في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت الخطوة اللبنانية بالإيجابية، مشيرا إلى أنها ستكون موضع دراسة من الجانب الخليجي.

وأضاف أنه جرت مشاورات إيجابية بمجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد اليوم في الكويت، وتناولت أوضاعا إقليمية عدة.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب سلّم مساء أمس السبت نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح رد بلاده على المبادرة الكويتية. كما سلم الوزير الكويتي رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون موجهة إلى أمير دولة الكويت.

وفي تصريحات سابقة للجزيرة، أكد بوحبيب أن هذه الرسالة وافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة، ولم يتم إطلاع المكونات الحكومية عليها، بما في ذلك حزب الله.

وذكر الوزير -في مقابلته مع الجزيرة- أن زيارته إلى الكويت للحوار وليست لإنهاء وجود حزب الله أو تسليم سلاحه.

كما أكد أن دول الخليج شقيقة، ويهم لبنان أن تكون العلاقات معها ممتازة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مع الأولوية للمحافظة على السلم الأهلي اللبناني، وذلك عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.