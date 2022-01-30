اليمن.. التحالف يصعد غاراته بمأرب والحوثيون يسقطون طائرة تجسس أميركية

نفذ التحالف بقيادة السعودية خلال يوم واحد أكثر من 20 عملية استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب (شمالي البلاد)، في حين قال الحوثيون إنهم أسقطوا طائرة تجسس أميركية.

وقال التحالف -في بيان أمس- إنه قتل 90 عنصرا حوثيا في 27 عملية استهداف قام بها طيران التحالف في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن "عملية الاستهداف دمرت نحو 31 آلية عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية". وتابع البيان "تزامنت عمليات مقاتلات التحالف الجوية مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وألوية العمالقة وبين مليشيا الحوثي في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب".

وأعلن الجيش اليمني أن قواته شنت هجوما على مواقع لمسلحين حوثيين جنوبي مأرب؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين أن طائرات التحالف شنت 30 غارة على محافظات مأرب والجوف (شمال) والبيضاء (وسط) والحديدة (غرب).





وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -في بيان مقتضب- إن "طيران التحالف استهدف موقعا لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل حبشي غربي تعز" (غربي اليمن). وأضاف المركز أن "القصف الجوي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 من عناصر المليشيا الحوثية وتدمير سلاح مدفعية".

طائرة تجسس

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع على تويتر إن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية أثناء قيامها بما وصفها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

أوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة أن الطائرة التجسسية الأميركية من نوع "سكان إيغل"، وتم الإسقاط مساء أمس السبت.

وفي محافظة شبوة (جنوب شرق)، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في ألوية العمالقة أن قواتها التي أعادت التموضع بعد انتهاء عمليات نفذتها بالمحافظة لم تترك الجبهات؛ وإنما بدأت وضع تحصينات دفاعية لصد أي هجمات للحوثيين.

وكانت هذه الألوية -المدعومة إماراتيا- أعلنت أمس الأول الجمعة أنها بدأت إعادة تموضع قواتها الموجودة في محافظة شبوة، وقالت إن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال عملية أطلقت عليها "إعصار الجنوب"، وتمكنت خلالها من استعادة مديريتي عسيلان وبيحان من الحوثيين.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري للجزيرة إن إعادة تموضع ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا هدفها إرسال رسالة سياسية داخلية وخارجية تتضمن تخفيض مستوى التصعيد، وأضاف الدويري أنه إذا استمرت قوات العمالقة في عملياتها فإن ذلك قد يغير صفحات الحرب ويفضي إلى مخرج سياسي.

تقرير أممي

وقال فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن أمس السبت إن جماعة الحوثي جندت خلال 5 أشهر من العام المنصرم 562 طفلا، لقوا حتفهم في المعارك الدائرة بالبلاد.





وأضاف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي صدر أمس أنه وثّق حالات من تهديد الحوثيين للأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية عبر شطب أسمائها من قائمة المستفيدين في حال رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قوات الجماعة.

كما اتهم فريق الخبراء بالأمم المتحدة الإمارات بارتكاب تجاوزات مالية وسياسية وعسكرية في اليمن، وقال إن الدور الإماراتي غير مفهوم.

وقال تقرير الخبراء إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قاما بتقويض اتفاق الرياض الذي وقع في 2019 لإنهاء الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الجنوب اليمني.

يشار إلى أن اليمن يعاني منذ نحو 7 سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف تقوده الرياض، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.