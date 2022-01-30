القدس.. فلسطينيون يتظاهرون أمام مكتب بينيت تضامنا مع النقب ومتشددون يهود يعتدون على فريق الجزيرة

تظاهر فلسطينيون من داخل الخط الأخضر، اليوم الأحد، أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة، رفضا لمصادرة السلطات الإسرائيلية أراضيهم في النقب، حيث اعتدى متشددون يهود على فريق الجزيرة أثناء التغطية، بينما فرّق جيش الاحتلال وقفة أخرى شرقي القدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "يتظاهر العشرات من العرب من جميع أنحاء البلاد أمام مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أجل حق البدو في العيش بكرامة في النقب".

وتعرض فريق الجزيرة، الذي كان يغطي المظاهرة، لاعتداء من متشددين يهود، حيث قاموا بعمليات دفع وتوجيه عبارات عنصرية لمراسلة الجزيرة نجوان سمري والمصور وائل سلايمة، وذلك على مرأى من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي لم تتدخل لوقف الاعتداء.

وكان من بين المحتجين الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة (تحالف يضم 3 أحزاب عربية).

وطالب المشاركون في المظاهرة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفتهم الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات جرت في النقب مؤخرا وشهدت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن المحتجين رددوا شعارات مثل "ما بنخاف وما بنهاب.. إسرائيل دولة إرهاب"، كما حملوا لافتات تطالب بتحرير الأسرى، بينما كثفت الشرطة الإسرائيلية وجودها أمام مكتب بينيت الذي كان يعقد الجلسة الأسبوعية لحكومته.

وجاءت هذه الاحتجاجات بدعوة من لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية في إسرائيل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

وتشهد النقب، منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، احتجاجات من السكان العرب على إقدام "الصندوق القومي اليهودي" على تجريف أراض مملوكة لهم وزراعتها توطئة لمصادرتها، إذ إنه مكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بتشجير تلك الأراضي، ويحظى بمساندة الشرطة الإسرائيلية.

وخلال الاحتجاجات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من سكان النقب.

وقال بينيت في مقابلة صحفية الجمعة، "هناك مشكلة حقيقية خطيرة. في السنوات الـ20 الماضية، فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وهدد بينيت بإقامة جدار حديدي في النقب، إذا عجزت حكومته عن بسط سيطرتها على سكانه البدو.

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تجمع الخان الأحمر

وفي الأثناء، نظم عشرات الفلسطينيين وقفة بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تجمع الخان الأحمر البدوي (مهدد بالترحيل) شرقي القدس، تضامنا مع السكان العرب في النقب.

وشارك في الوقفة قيادات في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من الناشطين والأهالي.

وأشار شهود عيان إلى أن قوة إسرائيلية فرّقت الوقفة مستخدمة قنابل الصوت، وأغلقت التجمع البدوي ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المشاركين.

ويتهدد الترحيل 190 عائلة فلسطينية في الخان الأحمر، وتعتبر إسرائيل أن التجمع السكاني فيها بني دون ترخيص، حيث بنيت منازل هذا الحي أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجّرتهم إسرائيل من منطقة النقب.