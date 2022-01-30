العواصف الثلجية تخلف قتلى بشمال أوروبا وتضرب أميركا وموجة صقيع قاسية في الهند

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد جراء العاصفة "مالك" التي ضربت الأجزاء الشمالية من القارة الأوروبية، كما تواجه الهند أزمة صقيع غير مسبوقة منذ سنوات، بينما تضرب عاصفة ثلجية قاسية الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبلغت سرعة الرياح في العاصفة "مالك" ببعض المناطق إلى 160 كيلومترا في الساعة، مما أثرت سلبا على الحياة في أسكتلندا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد.

ففي أسكتلندا لقي شخصان حتفهما تحت الأشجار التي سقطت جراء العاصفة، فيما شهدت آلاف المنازل انقطاعا للتيار الكهربائي.

أما في الدانمارك فتوفيت سيدة تبلغ من العمر 78 عاما، وقالت الشرطة إن "الرياح قذفت المرأة خارج منزلها ثم سقطت وأصيبت بجروح أدت إلى وفاتها".

وإلى الشمال من الدانمارك وتحديدا في النرويج لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والسيارات والقوارب بسبب العاصفة.

وحذرت خدمة الأرصاد في السويد من ارتفاع منسوب المياه وحذرت من هبوب رياح بقوة الإعصار خلال الليل، ونصحت إدارة النقل بعدم السفر غير الضروري خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تم إغلاق جسر أوريسند الذي يربط بين الدانمارك والسويد.

وفي مالمو جنوب السويد، طلبت خدمات الطوارئ من السكان الابتعاد من ناطحة سحاب بعدما تضررت أجزاء منها وباتت مهددة بالسقوط.

كما انقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان في جنوب ووسط السويد.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في فنلندا بحوادث مرورية وتعطل في حركة الحافلات والقطارات في أجزاء من البلاد.

أزمة في اليونان

وعلى الصعيد السياسي، يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم الأحد على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة بسبب طريقة إدارتها الفوضى التي نجمت عن العاصفة الثلجية القوية الاثنين الماضي.

ويناقش النواب منذ 3 أيام هذه المذكرة التي عرضها أليكسيس تسيبراس زعيم أبرز حزب معارض، لكنها تفتقر إلى فرص كبيرة في النجاح لأن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تشغل 157 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وتعرّضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب كيفية تعاملها مع "الفوضى العارمة" التي شهدها طريق أثينا الدائري، حيث تقطّعت السبل ليلة الثلاثاء بنحو 3500 سائق سيارة بسبب تساقط الثلوج، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل ومتجر.

سيارات متروكة على طريق أثينا الدائري قبل أيام (الفرنسية)

استنفار في ألمانيا

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة مقاطعة براندنبورغ شمالي ألمانيا وفاة شخص نتيجة سقوط لوحة إعلانات انتخابية خلال العاصفة الشديدة في بلدة بيليتز، الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي برلين.

كما أصيب شخصان بجراح جراء حوادث في بريمن وميكليمبورغ بألمانيا، بينما اصطدمت 10 مركبات بأشجار وقعت في منطقة نويبرادنبورغ.

وقال مسؤولو الطوارئ إن عاصفة هبت على مناطق ساحلية في شمال ألمانيا، منها مدينة هامبورغ خلال الليل، مما عطل خدمات القطارات، وأثار تحذيرات من حدوث فيضان.

ووصل عدد البلاغات التي تلقاها مسؤولو الإطفاء في هامبورغ الليلة الماضية إلى 450، بينما أكدت خدمات الطوارئ أنها رفعت الأشجار التي عرقلت السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر.

صقيع في نيودلهي

من جهة أخرى، تضرب موجة صقيع غير اعتيادية العاصمة الهندية نيودلهي منذ أيام، حيث سجلت الثلاثاء الماضي أكثر الأيام صقيعا منذ 2013.

وقضى 176 شخصا جراء الصقيع في المدينة منذ مطلع العام، وفق ما أفاده سونيل كومار أليديا عضو إحدى المنظمات الرئيسية لمساعدة المشردين.

ووفق آخر تعداد صدر في 2011، هناك نحو 47 ألف شخص بلا مأوى في نيودلهي، لكن المنظمات الإنسانية ترى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي.

الثلوج في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك (وكالة الأناضول)

شمال شرق الولايات المتحدة

وواصلت العاصفة الثلجية -التي يشهدها شمال شرق الولايات المتحدة منذ يومين- غمر المنطقة بالثلوج، مصحوبة برياح عاتية من المرجح أن تصل سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.

وأشارت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن هذه العاصفة الثلجية تسمى "القنبلة الإعصار"، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 95 ألف منزل مساء أمس السبت، كما دعت السلطات من جديد السكان إلى البقاء في منازلهم.

وحذرت كاثي هوشول حاكمة نيويورك من عاصفة "بغاية الخطورة" و"قد تكون فتاكة"، حيث عثر على امرأة ميتة في سيارتها، ربما من شدة البرد، وفقا للشرطة.