وصفه بـ"الإثاري".. الأمن المصري يرد على انتقادات رامي شعث للأوضاع الحقوقية بمصر

ردت وزارة الداخلية المصرية بحدة على تصريحات أدلى بها الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث خلال الأيام الماضية في أعقاب إفراج السلطات المصرية عنه بعد نحو عامين ونصف من الاعتقال في السجون المصرية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، وصف شعث مصر بأنها "زنزانة كبيرة"، مؤكدا إصراره على مواصلة النضال، رغم تعرّض عائلته للتهديد، ثم تحدث أمام البرلمان الأوروبي مطالبا بـ"محاسبة النظام المصري على مجموع انتهاكاته"، وبضرورة تغيير قواعد اللعبة واعتماد أوروبا لإستراتيجية استقرار في مصر تقوم على دعم الحريات وحقوق الإنسان.

وفي بيان نشرته صحف مصرية، انتقدت الداخلية المصرية شعث ووصفته بـ"الإثاري"؛ وهو تعبير باتت السلطات المصرية تستخدمه خلال السنوات الأخيرة لوصف النشطاء المعارضين من غير ذوي الاتجاه الإسلامي، حيث يتم وصف هؤلاء غالبا بالعناصر الإرهابية.

واعتبر البيان المنسوب إلى "مصدر أمني" أن الناشط "شعث" يلجأ إلى هذه "الادعاءات" بهدف كسب تعاطف الرأي العام الخارجي للحصول على مكاسب شخصية.

وقال المصدر الأمني إن رامي شعث "كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وحصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، كما تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد، وزيارته في توقيتات استثنائية.

#وزارة_الداخلية نفى صحة ما تم نشره من إدعاءات الإثارى المفرج عنه/ رامى شعث – التى يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصيةhttps://t.co/gLKugPg4Kx pic.twitter.com/vITmmyP33S — وزارة الداخلية (@moiegy) January 29, 2022

جمهورية الخوف

وخلال كلمته أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ الأربعاء الماضي؛ اتهم رامي شعث السلطات المصرية بإرهاب المعارضين من خلال اعتقالهم غير القانوني، وقال إن مصر اليوم تحولت إلى "جمهورية خوف وإرهاب"، وهو ما اضطر منظمات حقوقية إلى وقف عملها خشية المطاردة والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات أعضائها والزج بهم في السجون.

وطالب شعث أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة الخروج من سياسة الشجب وتقديم المطالب إلى تبنّي موقف فعلي ضد النظام الحاكم في مصر وما وصفها بـ"انتهاكاته الجسيمة لحقوق المواطنين المصريين".

وأثارت تصريحات شعث جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حيث أشاد مؤيدون بشجاعته في التعبير عن المآسي التي يعيشها الاف المعتقلين في السجون المصرية أمام منبر بحجم البرلمان الأوروبي.

في المقابل شن مؤيدو السلطة هجوما على شعث ودعوه للاهتمام بأصوله الفلسطينية، ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي لبلاده بدلا من الهجوم على مصر، وهو ما أكد عليه الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، الذي زاد على ذلك اتهام الناشط المصري الفلسطيني بأنه يعمل "ضمن اجندة مطلوبة"، وبأنه يحصل على أموال وهدايا مقابل كلماته.

شكرا رامي شعث.. نجحت في استغلال الفرصة التي أتيحت لك، وأظهرت الوجه القبيح لسلطة الانقلاب في #مصر الذي طالما حاول إخفاءه عن العالم.. pic.twitter.com/ULJMrQ1rUD — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) January 29, 2022

متضايقين أوي أن رامي شعث قال أن مصر جمهورية الخوف وفضح أنتهاكات النظام المصري والاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون ..

ده يا مؤمن لحد دلوقتي الناس لو حصل لها حاجه بتخاف تدخل القسم تعمل محضر محموقين ليه كده دي اقل من الحقيقة 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) January 29, 2022

سحيح …

"قالك كافة حقوقه أثناء فترة حبسه" 🤥 #رامي_شعث اتحبس 900 يوم بتهم وهمية "بالإرهاب وباساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" اللي هو مش موجود عليها أصلا

ومن ضمن الحقوق التي حصل عليها: إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية وهو في 50 من العمر وترحيله إلى فرنسا #مصر pic.twitter.com/EQouFA6IUD — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) January 29, 2022

النشاط الكبير الذي قام به #رامي_شعث في وقت قصير لفضح الانتهاكات في السجون المصري وتأثير هذا المجهود كشف عقم أداء المعارضة المصرية في الخارج والتقصير الهائل في حق المعتقلين.

رامي لم يرهن نفسه لجماعة منقسمة على نفسها أو يشغلها بانتصارات المنتخب وأخبار ليفربول كرمال عيون أبو صلاح — سمير العركى (@s_alaraki) January 28, 2022

#رامي_لمواخذه_شعث

رامي شعث واحد متجوز من واحده فرنسية

والمفروض انه بيقول انه مناضل فلسطيني يعني المفروض

كان يسافر فلسطين لا راح فرنسا ومش بس كده كمان

لا ده بدل ما يهاجم الاسرائييلن علشان الاقصي

لا ده بيهاجم مصر تحت شعار نصره القضية الفلسطينيه

قولنا 100 مره لا للمخدرات — تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬 (@RawanShindy) January 28, 2022

#رامي_لمواخذه_شعث

اللون الأخضر هو كل ماتبقى من فلسطين التاريخيه .وهو عباره عن تجمعات الفلسطينين وتساوى ٢٢% من مساحه الضفه الغربيه

ايوه احنا دوله كمعيه ودوله خوف بالفراوله.طيب فلسطين ياعم الحاج

رامى شعث تحرير فلسطين يبدأ من القاهره pic.twitter.com/DSaGHr8M4O — Gaha (@Gaha00969749) January 29, 2022

#رامي_لمواخذه_شعث

حكاية رامي شعث ملخصها انه افتكر ان بلدنا سايبه او ان هيبقى فوق القانون علشان شعث الكبير .. محدش كبير قدام القانون فى مصر والبلد مش سايبه روح للى بيصرف عليك واعمل كده فى بلده ولا فى بلد مراتك الفرنساوية — Heidi Gamal (@HeidiGamal1) January 28, 2022

أطعمته مصر من جوع

آمنته من خوف

آوته من تشرد

ثم عض اليد التى إمتدت له بالإحسان وبدأ في إظهار وجهه الحقيقى الناكر للجميل بتاليب الإتحاد الأوربى ضدها بأكاذيب. لم يكن يوما مصريا وأبدا لن يكون

عن الفلسطينى رامى شعث أتحدث #رامي_لمواخذه_شعث — Hussein Kamy (@HusseinKamy) January 29, 2022