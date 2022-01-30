اختتام تمرين "أمن الخليج 3" في السعودية وقطر تستضيف النسخة المقبلة

اختتمت بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، فعاليات التمرين التعبوي الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي حمل عنوان "أمن الخليج العربي 3″، على أن تستضيف قطر النسخة المقبلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الحفل الختامي للتمرين التعبوي استضافته محافظة بقيق، شرق البلاد، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الحفل الختامي استعراضا لفرضية التعامل الأمني مع الهجوم السيبراني، والتصدي لهجوم على منشأة اقتصادية والهجوم بالقوارب المفخخة، وفرضية السطو المسلح، كما تم تسليم راية التمرين المقبل لدولة قطر، ولم يتم تحديد موعده بعد.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود قوله إن دول الخليج تقف "صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمنها" وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، أو "العبث بمقدراتها أو تعريض سلامة الأفراد والمنشآت لأي خطر مهما كان".

التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3" شاركت فيه قوات أمنية من دول الخليج (مواقع التواصل الاجتماعي)

محاكاة لفرضيات هجوم

وانطلقت فعاليات التمرين في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعقد للمرة الثالثة على التوالي تنفيذا لقرار وزراء داخلية مجلس التعاون، وتضمن أنشطة وفعاليات تحاكي فرضيات ومخاطر أمنية يمكن أن تتعرض لها أي دولة من دول المجلس.

وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أن أمن دول المجلس "كل لا يتجزأ"، معربا عن "الفخر والاعتزاز بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين الأجهزة المختصة في دول المجلس للحفاظ على أمن دوله واستقرارها وحماية مكتسبات مواطنيها".

وقال الحجرف في الحفل الختامي للتمرين التعبوي إن "أمن دول مجلس التعاون واحد"، وإن "التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس"، مشيدا بالعروض التي شهدها التمرين، وبالإمكانات والكفاءات التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الخليجية.

واعتبر الحجرف أن العمل الأمني المشترك بين دول المجلس "حقق العديد من الإنجازات المميزة، ابتداء من إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، واتفاقية مكافحة الإرهاب، وتأسيس المنظمات الأمنية الفاعلة، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون".