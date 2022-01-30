وزراء الخارجية العرب يبحثون رد لبنان على المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج

يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع تشاوري اليوم الأحد في الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الملف اللبناني.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء رد لبنان الرسمي على المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين بيروت ودول الخليج.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب سلم مساء أمس السبت نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح رد بلاده على المبادرة الكويتية. كما سلم الوزير الكويتي رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون موجهة إلى أمير دولة الكويت.

وفي تصريحات سابقة للجزيرة، أكد بوحبيب أن هذه الرسالة وافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة، ولم يتم إطلاع المكونات الحكومية عليها، بما في ذلك حزب الله.

وذكر الوزير -في مقابلته مع الجزيرة- أن زيارته إلى الكويت للحوار وليست لإنهاء وجود حزب الله أو تسليم سلاحه.

كما أكد أن دول الخليج شقيقة، ويهم لبنان أن تكون العلاقات معها ممتازة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مع الأولوية للمحافظة على السلم الأهلي اللبناني، وذلك عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وشدد عون أيضا على أنه لا يرغب في أن تكون الطائفة السنية خارج العمل السياسي في البلاد، مشيرا إلى أهميتها في الاستحقاقات المحددة لمصير لبنان.

وفي الشأن ذاته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الرد الرسمي اللبناني على المقترح الكويتي من صلاحيات مجلس الوزراء حصرًا.

وأضاف جعجع -في تغريدة على تويتر- أنه بدل أن يطرح المقترح على مجلس الوزراء، اختزل رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب المسألة في أشخاصهم، وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء الجواب الرسمي، بما يشكل خرقًا جديدًا للقوانين والدستور، حسب تعبيره.





المبادرة الكويتية

وكان وزير خارجية الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قام الأسبوع الماضي بزيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع هذا البلد.

وحمل الصباح 3 رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني، ودعوة لبنان إلى عدم التدخل في شؤون الدول العربية ووفائه بالتزاماته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وتتضمن المبادرة الكويتية تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وأحد هذه القرارات يدعو إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وكانت الأزمة بين دول خليجية ولبنان تفجرت نهاية العام الماضي، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.