أزمة أوكرانيا.. وفد برلماني أوروبي يجري مباحثات في كييف والناتو يستبعد إرسال قوات

وصل وفد من البرلمان الأوروبي كييف لتقييم الأوضاع على الأرض، وبينما دعت بريطانيا حلف شمالي الأطلسي "ناتو" (NATO) لنشر تعزيزات عسكرية كبيرة شرقي أوروبا، استبعد الأمين العام للحلف وجود خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وبدأ الوفد الذي يضم نوابا من لجنتي الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، زيارة أوكرانيا من 30 يناير/كانون الثاني الجاري إلى الثاني من فبراير/شباط القادم للاطلاع على الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة.

ويرأس وفد البرلمان الأوروبي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ديفيد ماكاليستر (ألمانيا) ورئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لوازو (فرنسا). وسيعبّر الوفد عن تضامنه مع الشعب الأوكراني، ومعارضته لأي خطوة روسية لتوتير الأوضاع.

وتأتي الزيارة ضمن تحركات الدول الغربية لتنسيق جهودها للرد على موسكو في حال إقدامها على تحرّك عسكري ضد الأراضي الأوكرانية.

بدوره قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري في حالة إقدام روسيا على غزوها.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) نحن نركز على تقديم الدعم لكييف، لأن هناك فرقا بين أن تكون عضوا في حلف الأطلسي وأن تكون شريكا قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا.

وفي السياق، تنطلق اليوم الأحد مناورات عسكرية للناتو على الأراضي الإستونية، تستمر حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل، وتهدف لاختبار التفاعل بين العسكريين البريطانيين والفرنسيين وقوات الدفاع الإستونية.

وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ونشرت روسيا عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث غزو. وبينما تنفي الحكومة الروسية أي خطط من هذا القبيل، تُصر على الحصول على ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.





خطة بريطانية

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يدرس نشر قوات كبيرة لحلف الناتو، في إطار خطة لتعزيز حدود أوروبا، ردا على حشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستقترح على الحلف نشر قوات وأسلحة وسفنا حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار انتشار عسكري "كبير".

وقال جونسون في بيان مساء أمس السبت إن مجموعة الإجراءات هذه "ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين، لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي".

وأضاف بيان صادر عن مكتب جونسون أنه يدرس أكبر عرض ممكن لأعضاء حلف الناتو في دول الشمال ودول البلطيق، بشكل سيضاعف عدد القوات ويرسل أسلحة دفاعية إلى إستونيا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حاليًا في أوروبا الشرقية، وتوفير "أسلحة دفاعية" لإستونيا.

ولدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا، وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015. كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يتوجه وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ليز تراس وبن والاس إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيريهما الروسيين في الأيام المقبلة.





مرحلة الجنون

في المقابل، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إن موسكو لا تريد وليست بحاجة إلى الحرب مع أوكرانيا، وإن الغرب هو من يروّج لفكرة الحرب لتحقيق أهداف.

بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مساء أمس السبت، إن الضجيج في وسائل الإعلام الغربية حول العلاقات الروسية الأوكرانية وصل إلى نقطة الغليان، أو بالأحرى إلى مرحلة الجنون القصوى.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن كل مادة إعلامية يبثها الغرب في هذا الخصوص أسخف من الأخرى.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن التصريحات الصحفية الصاخبة التي تزعم أن روسيا تنقل قوات ضخمة إلى الحدود مع أوكرانيا، تخيف الجمهور الغربي.

تعبئة عسكرية

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل 12 منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "بانتسير-إس" (Pantsir-S) إلى بيلاروسيا، للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في العاشر من فبراير/شباط المقبل.

وأكدت الوزارة استكمال إعادة نشر قوات ومنظوماتِ دفاع جوي في بيلاروسيا في إطار تدريبات مرتقبة.

من جانبه، يواصل الجيش الأوكراني لليوم الثاني إجراء مناورات عسكرية في الكلية العسكرية قرب العاصمة كييف تستمر 4 أيام، حيث سيتدرب جنود من الوحدات الخاصة على تفعيل منظومة صاروخية بريطانية مضادة للدروع وصلت ضمن المساعدات الأخيرة إلى أوكرانيا.

وتأتي تلك المناورات من جانب الجيش الأوكراني لاختبار جاهزية جنوده لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل مع روسيا بسبب الأزمة في إقليم دونباس.





دعم أميركي

تبادل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي في اتصال مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، التقييمات بشأن تطور البيئة الأمنية في أوروبا الشرقية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأميركية أن الجانبين أكدا أن لأوكرانيا الحق في أن تكون مستقلة وأن تحافظ على سيادة ووحدة أراضيها.

كما جدد ميلي التأكيد على دعم الإدارة الأميركية لأوكرانيا، وتعزيزِ قدراتها للدفاع عن نفسها.

بدورها، نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن موقع رصد للملاحة الجوية، أن ما لا يقل عن 15 رحلة جوية من بريطانيا والولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا منذ منتصف الشهر الحالي، وهي تحمل صواريخ وعتادا عسكريا.

وفي السياق، أكدت واشنطن أن بعض مطالب روسيا بخصوص أوكرانيا تقع خارج نطاق اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى استعدادها للتنسيق مع روسيا في بعض المطالب، ورفضها تقديم أي تنازلات في مطالب أخرى.

ونقل موقع "ذا هيل" (The hill) الإخباري عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قوله في مقابلة متلفزة إن بعض مطالب روسيا، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، تقع خارج نطاق اختصاص بوتين.

وأضاف كيربي أن هناك مطالب أخرى ستكون الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع روسيا بشأنها، وأشياء معينة لن تقدّم الولايات المتحدة تنازلات بشأنها.

وقال إن واشنطن كانت عند بدء المفاوضات مستعدة لوضع شيء ما على الطاولة إذا كان الروس مستعدين لذلك أيضا، كتقليص حجم ونطاق بعض تماريننا في القارة.