الأولى من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي في الإمارات بدعوة من ولي عهد أبو ظبي

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صباح اليوم الأحد الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، سعيا إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وقال هرتسوغ -في تغريدة على تويتر- "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة التي ستستمر يومين، تلبية لدعوة رسمية وجهها له ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد. وتلي زيارةُ هرتسوغ إلى الإمارات زيارةَ رئيس الوزراء نفتالي بينيت لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن هرتسوغ سيبحث مع المسؤولين الإماراتيين سبل تعزيز تنفيذ اتفاقات أبراهام، وكذلك توطيد التعاون في مجال حماية الأمن والاستقرار.

وقبل أيام، وصف سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أبو ظبي، "بالزيارة التاريخية".

وأضاف حايك -في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي- أن الزيارة تكتسب أهميتها من كونها استمرارا مباشرا للعلاقات الإستراتيجية الطويلة المدى التي تبنيها إسرائيل مع دولة الإمارات.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وسمح تطبيع العلاقات بين الجانبين بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي يلقى معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.