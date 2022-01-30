الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: أثبتنا جديتنا للتوصل إلى اتفاق نووي لكننا نريد ضمانات حقيقية

أجرى الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا، وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن رئيسي أكد أن طهران أثبتت جدية وإرادة لتحقيق اتفاق خلال مفاوضات فيينا.

وأضاف رئيسي أن الطرف المقابل يجب أن يرفع العقوبات بشكل فعّال ويقدم ضمانات حقيقية يمكن الاستناد إليها حسب قوله، معتبرا أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى.

كما نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن الرئيس الفرنسي ماكرون قوله إن من حق طهران أن تفقد ثقتها بالولايات المتحدة، لأن الإدارة الأميركية تسببت بهذه الأزمة.

وكانت رويترز نقلت عن مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن المفاوضات النووية مع إيران صعبة، لكن توجد مؤشرات على أن الاتفاق ممكن، حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن مسألة تقديم الضمانات وكيفية إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة هي أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح.

واتفقت جميع الأطراف على تعليق مؤقت للمفاوضات النووية، وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إن المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور، وإن المطلوب هو التوصل إلى قرارات سياسية.