أميركا تعلن استعدادها للتنسيق مع روسيا في بعض المطالب وترسل مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا

أكدت واشنطن أن بعض مطالب روسيا بخصوص أوكرانيا تقع خارج نطاق اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى استعدادها للتنسيق مع روسيا في بعض المطالب ورفضها تقديم أي تنازلات في مطالب أخرى.

ونقل موقع "ذا هيل" (The hill) الإخباري عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي قوله في مقابلة متلفزة إن بعض مطالب روسيا، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقع خارج نطاق اختصاص بوتين.

وأضاف كيربي أن هناك مطالب أخرى ستكون الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع روسيا بشأنها، وأشياء معينة لن تقدّم الولايات المتحدة تنازلات بشأنها.

وقال إن واشنطن كانت عند بدء المفاوضات مستعدة لوضع شيء ما على الطاولة إذا كان الروس مستعدين لذلك أيضا، كتقليص حجم ونطاق بعض تماريننا في القارة.

وأكد كيربي عدم إغلاق الباب أمام المحادثات، وأنه لا يزال هناك متسع لذلك، لكن علينا أن نرى إلى أين تذهب هذه المحادثات، وفق قوله.

وفي الموضوع ذاته، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن بوريس جونسون ينظر في زيادة المملكة المتحدة عرضها لحلف شمال الأطلسي بمزيد من التعزيزات العسكرية على حدود أوروبا.





تقييم الوضع

وأوضح بيان لمكتب رئيس الحكومة أن مسؤولين بريطانيين سيتوجهون إلى بروكسل لاستكمال تفاصيل العرض مع حلف الناتو الأسبوع المقبل، بينما يناقش الوزراء البريطانيون الخيارات العسكرية غدا الاثنين.

من جهة أخرى، أفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أجرى اتصالا مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن تطور البيئة الأمنية في أوروبا الشرقية.

وذكر البيان أن لأوكرانيا الحقَّ في أن تكون مستقلة وأن تحافظ على سيادة ووحدة أراضيها، فيما جدد ميلي التأكيد على دعم الإدارة الأميركية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن أوكرانيا تلعب دورا مهما في الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن روسيا نقلت مواد طبية إلى قواتها المحتشدة بالقرب من حدود أوكرانيا، فيما اعتبروه مؤشرا جديدا على اتساع الاستعدادات العسكرية الروسية لتنفيذ هجوم عسكري على أوكرانيا.

سلاح أميركي

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في وقت سابق، إنه سينقل قوات أميركية إلى دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدى القريب.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن شحنة أسلحة أميركية رابعة وصلت إلى كييف تضم 81 طنا من الأسلحة والذخائر.





وأشار ريزنكوف خلال مساءلة أمام البرلمان إلى أن بلاده تنتظر مزيدا من الطائرات المحملة بالأسلحة في الأيام المقبلة.

وأوضح أن حجم الدعم والمساعدات العسكرية يبعث على التفاؤل، وأنه أكثر بكثير مما يُنشر في وسائل الإعلام.

وأضاف ريزنكوف أن كميات الأسلحة المضادة للدبابات التي أصبحت بحوزة الجيش الأوكراني تفوق بكثير عدد الأهداف المحتملة.

ويواصل الجيش الأوكراني لليوم الثاني إجراء مناورات عسكرية في الكلية العسكرية قرب العاصمة كييف تستمر 4 أيام، حيث سيتدرب جنود من الوحدات الخاصة على تفعيل منظومة صاروخية بريطانية مضادة للدروع وصلت ضمن المساعدات الأخيرة إلى أوكرانيا.

وتأتي تلك المناورات من جانب الجيش الأوكراني لاختبار جاهزية جنوده لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل مع روسيا بسبب الأزمة في إقليم دونباس.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل 12 منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "بانتسير- إس" إلى بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في 10 فبراير/شباط المقبل.

وأكدت الوزارة استكمال إعادة نشر قوات ومنظومات دفاع جوي في بيلاروسيا في إطار تدريبات مرتقبة.