يعيش غيبوبة متقطعة وعدم قدرة على الكلام.. تحذيرات فلسطينية من تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 140 على التوالي، وسط تحذيرات الفصائل الفلسطينية للاحتلال من المساس بحياة الأسير.

وأوضحت الهيئة أن أبو هواش في حالة خطيرة ويقترب كل دقيقة من الموت، حسب تعبيرها، وأن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي جنوب تل ابيب يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته فجأة.

وأشارت الهيئة كذلك إلى تعرض أبو هواش -الذي اعتقلته إسرائيل يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحوّلته إلى الاعتقال الإداري- لغيبوبة متقطعة، وعدم القدرة على الكلام، إلى جانب مشاكل في عضلة القلب، وضمور في العضلات.

وذكرت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل المستشفى بعد أن طردت وسائل الإعلام، من بينها قناة الجزيرة.

الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140يوما (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذيرات فلسطينية

وقد جددت الفصائل الفلسطينية تحذيراتها من المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش، وطالبت -خلال وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة- المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة أبو هواش قبل فوات الأوان.

وفي الضفة الغربية، حملت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة المعتقل الفلسطيني أبو هواش.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية- "نتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 140".

ووجهت الحكومة الفلسطينية رسائل إلى هيئات ومؤسسات دولية وحقوقية لممارسة ضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنه بسرعة، وفقا لمحمد اشتيه الذي قال "نحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته".

وقفة تضامنية مع أبو هواش في الضفة الغربية (الأوروبية)

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مظاهرات واعتصامات تضامنية مع أبو هواش الذي بدأ إضرابه عن الطعام منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن هذا الإضراب هو الأطول من نوعه بين المعتقلين.

وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة لوكالة الصحافة الفرنسية "هو أول أسير فلسطيني يخوض هذا النوع من الإضراب المتواصل ودون مدعمات أو أملاح".

وأعرب محامون يعملون مع نادي الأسير عن تخوفهم من إمكانية حصول "موت مفاجئ" نظرا لتردي وضع أبو هواش الصحي.

ويوقف الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، دون توجيه أي تهم أحيانا، ودون إحالتهم الى المحاكمة، بحجة أن "ملفهم سرّي".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الاثنين إنّ "المعتقل هشام أبو هواش يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وليس من أجل حريته الشخصية فقط"، مشيرا إلى أن هناك 500 معتقل رهن الاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 4600 فلسطيني بينهم قاصرون ونساء، ومن ضمنهم معتقلون أوقفوا قبل توقيع اتفاقية السلام بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.