وزير خارجية السعودية: أيدينا ممدودة لإيران إذا تجاوبت مع هموم أمن المنطقة

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الدور الإيراني بالمزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأيدي ممدودة لطهران.

وقال فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، "تطرقنا إلى الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم المليشيات" دون تحديدها.

وأضاف أنه تم التأكيد على تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

واستدرك الوزير السعودي قائلا "لكننا أكدنا أيضا أن أيدينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران إذا تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم ووقوف بلاده الكامل إلى جانب السعودية فيما يتعلق بحماية الأراضي السعودية مما وصفها بالهجمات الإرهابية.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الأردن عبر وكالته الرسمية "بترا" أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في العاصمة عمان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، دون تفاصيل أوفى.

وجاءت هذه الجلسة عقب سلسلة جولات من الحوار المباشر بين الرياض وطهران برعاية عراقية، بدأت أولاها في يناير/كانون الثاني 2016، وذلك عقب نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.