كورونا.. أميركا تستعين بالحرس الوطني ووزير دفاعها يصاب بالفيروس وإلغاء آلاف الرحلات عالميا

استعانت السلطات الأميركية بالحرس الوطني لدعم المستشفيات في ظل تسجيل أعداد هائلة من الإصابات بفيروس كورونا، وفي حين أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إصابته بالعدوى، ألغيت وتأخرت آلاف الرحلات الجوية حول العالم بسبب تفشي المحتور "أوميركون".

فقد اضطر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار أوامره لعناصر الحرس الوطني بدعم طواقم المستشفيات التي تواجه سيلا من المصابين الجدد، أو التي أصيبت بالمتحرو أوميركون الذي رصد لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جنوب أفريقيا وتفشى في عشرات الدول.

ويأتي هذا التطور بينما سجلت الولايات المتحدة في الأيام الماضية حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا بمعدل نحو نصف مليون إصابة يوميا.

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الأحد أن التحاليل اثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وأضاف أوستن أن آخر مرة التقى فيها الرئيس بايدن كانت في21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.





ارتفاع حاد

في الأثناء، قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أمس الأحد إن بلاده تشهد "ارتفاعا حادا للغاية" في حالات الإصابة مع تفشي المتحور أوميكرون، واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه "غير مسبوق".

وصرح فاوتشي لشبكة "إيه بي سي" (ABC) "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات، ومنحنى الإصابات يشهد ارتفاعا شبه عموديّ".

لكن فاوتشي قال إن تجربة جنوب أفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية لأوميكرون بسرعة انتشارها نفسها تقريبا، موضحا أن أوميكرون أقل شدّة من المتحورات السابقة، وأن معدلات الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة مما كانت عليه خلال الموجات الأخرى.

ومع استعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة اليوم الاثنين بعد عطلة نهاية العام، قال فاوتشي ووزير التعليم ميغيل كاردونا إنهما يعتقدان أن استمرار التعليم الحضوري بأمان إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، كما اعتبر الأخير أن العودة إلى المدارس ستكون صعبة ولكنها ضرورية.

وفي تصريح لشبكة "إيه بي سي"، قال إريك آدامز الذي أدى اليمين رئيسا لبلدية نيويورك "لقد خسرنا نحو عامين من التعليم… لا يمكننا تكرار ذلك… المكان الأكثر أمانا للأطفال هو المدرسة".

مظاهرة حاشدة في أمستردام ضد فرض اللقاح والقيود (غيتي)

احتجاجات بهولندا

وقد شهدت العاصمة الهولندية أمستردام احتجاجات ضد سياسات الحكومة حول فرض اللقاح والقيود، حيث تجمع آلاف المحتجين في ميدان المتاحف رغم حظر التجمع، وأطلقوا هتافات من قبيل "لا للفاشية.. لا للدكتاتورية".

كما رفعوا لافتات كتب عليها عبارات مثل "لسنا مجبرين على الموافقة (لتلقي اللقاح)"، و"أوقفوا التحكم بالعالم".

وأصدرت بلدية أمستردام أمرا بفرض حالة الطوارئ لتمكين الشرطة من إخلاء الميدان، حيث فرقت الشرطة المجهزة بالعصي والدروع المحتجين، كما تم احتجاز 30 شخصا على الأقل بعد مشادات واشتباكات أصيب فيها 4 من رجال الشرطة.





تطورات بأوروبا

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات عزل الأشخاص الملقحين بالكامل، وذلك بسبب التزايد السريع في انتشار متحور أوميكرون ذي الحضانة القصيرة.

وسجلت فرنسا الأحد 58 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو عدد أقل بكثير من الأيام الأربعة السابقة عندما كانت الإصابات الإضافية أكثر من 200 ألف في اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 61 ألف إصابة بفيروس كورونا الأحد، مقابل أكثر من 141 ألفا في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية من 111 إلى 133.

وفي بريطانيا، سُجلت 137 ألف إصابة، إضافة إلى 73 وفاة. وهي حصيلة أقل من حصيلة اليوم السابق.

وأعلنت الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية الثانوية للحد من انتشار أوميكرون.

ومن ناحية أخرى، سجلت تركيا مساء الأحد 129 وفاة، و33 ألفا و520 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

رحلات كثيرة ألغيت في مطار نيويورك (رويترز)

إلغاء رحلات جوية

وعلى الصعيد العالمي، يشهد النقل الجوي اضطرابا شديدا بسبب أوميكرون، وكذلك لسوء الأحوال الجوية، حيث تأخرت 7770 رحلة جوية في العالم عن موعدها، 2386 منها في الولايات المتحدة وحدها.

كما ألغيت 4 آلاف رحلة طيران حول العالم الأحد، بينما ألغيت في الولايات المتّحدة وحدها أكثر من 2400 رحلة خلال يوم واحد.

وسبق إلغاء نحو 7500 رحلة في العالم في عطلة عيد الميلاد، إذ ازداد غياب عدد الطيارين وأفراد الطواقم بسبب إصابتهم بكوفيد-19 أو مخالطتهم مصابين به.