اليمن.. غارات للتحالف في البيضاء وضحايا مدنيون جراء قصف للحوثيين في شبوة

استهدف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا في محافظة البيضاء وسط اليمن، بينما قالت وكالة الأنباء الحكومية إن جماعة الحوثي استهدفت سوقاً شعبية في محافظة شبوة، مما أسفر عن سقوط 10 ضحايا مدنيين.

وفي وقت مبكر من فجر الاثنين، قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف شن 5 غارات على معسكر السوادية في محافظة البيضاء، كما أكد التحالف أن القصف تم بعد انقضاء مهلة حددها لإخلائه.

ومن ناحيتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 7 غارات للتحالف استهدفت منفذ عفار الجمركي في السوادية.

وقال التلفزيون السعودي أمس الأحد إن التحالف الذي تقوده السعودية دمر 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات إطلاق بلواء النقل العسكري التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت مصادر محلية يمنية قد أعلنت أن التحالف شن غارتين على معسكر النقل الثقيل في منطقة عصر بصنعاء.

قصف في شبوة

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الحكومية إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون الأحد في قصف صاروخي نفذته جماعة الحوثي استهدف سوقاً شعبية في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة.

وجاء القصف عقب يوم من إعلان قوات ألوية العمالقة، الموالية للتحالف، استعادتها السيطرة على مديرية عسيلان من جماعة الحوثي، التي كانت سيطرت على المنطقة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ودعا محافظ شبوة عوض العولقي المجتمع الدولي للتحرك العاجل "لإيقاف تمادي حركة الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين".

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أمس الأحد إن الحوثيين أهدروا فرصة السلام، مؤكداً أن تحركات ألوية العمالقة في شبوة من شأنها قلب موازين المعركة.