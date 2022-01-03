استئناف المفاوضات النووية.. طهران ترفض وضع أجل للمباحثات وإسرائيل لا تعارض إبرام اتفاق بين الدول العظمى وإيران

استؤنفت الاثنين في فيينا الجولة الثامنة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، بعد توقف لـ3 أيام، وقد رفضت إيران وضع أي سقف زمني للتفاوض، في حين ذكرت مصادر أوروبية قريبة من المفاوضات أن شقة الخلاف ما تزال عميقة. بينما قالت إسرائيل إنها تؤيد اتفاقا "جيدا" بين الدول العظمى وطهران.

وتستكمل محادثات فيينا على مستوى لجان الخبراء، إذ تركز الجولة الحالية على 3 مسارات هي رفع العقوبات، والالتزامات النووية، إلى جانب الضمانات وآليات التحقق.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري قد وصف مباحثات الأيام الماضية بالإيجابية، في حين قالت مصادر أوروبية قريبة من المفاوضات إن المحادثات لا تزال دون المستوى المطلوب، وإن الخلاف في ملف رفع العقوبات لا يزال عميقا.

وجددت إيران رفضها تحديد سقف زمني للمحادثات، وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تقبل بأي مطالب خارج الاتفاق النووي، مضيفة أنها بدأت تلمس "واقعية غربية" بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده رفض بلاده طلبات عدة من واشنطن لإجراء حوار مباشر بين الجانبين، داعيا الطرف المقابل إلى الإسراع في تنفيذ التزاماته والتوصل إلى اتفاق، وأضاف أن الجولة الثامنة أحرزت تقدما في مجالات رفع العقوبات، وآلية التحقق من رفعها وضمانات ذلك فضلا عن الإجراءات النووية.

بالمقابل، فإن تقدم المفاوضات كان أقل -حسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية- فيما يخص التزامات الطرف المقابل بشأن العقوبات، في إشارة للولايات المتحدة.





موقف إسرائيل

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن تل أبيب لا تعارض إبرام اتفاق بين الدول العظمى وإيران، في حال تم التوصل إلى اتفاق جيد.

وخلال لقاء مع صحفيين إسرائيليين، كشف لبيد عن اتصالات بين واشنطن وتل أبيب، وباقي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، بهدف التأثير على صيغة الاتفاق الذي يجري العمل عليه.

وأضاف أنه بفضل الضغط الذي تمارسه إسرائيل، فإن العالم بات يتعامل بجدية أكبر مع الملف النووي الإيراني، غير أنه شدد على محافظة إسرائيل على "حريتها بالتحرك منفردة ضد إيران، باعتبارها ليست جزءا من هذا الاتفاق".

وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل/نيسان الماضي، وأجريت منها 6 جولات حتى يونيو/حزيران الماضي. وبعد تعليق لنحو 5 أشهر بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، استؤنفت المباحثات اعتبارا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.

وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لبنوده.