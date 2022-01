اختراق موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في ذكرى اغتيال قاسم سليماني

قالت صحيفة جيروزاليم بوست (Jerusalem Post) الإسرائيلية اليوم الاثنين إن موقعها الإلكتروني قد اخترق، ووصفت الأمر بأنه تهديد واضح لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة اليومية الناطقة بالإنجليزية -في تغريدة على تويتر- أنها تعمل على حل المشكلة.

وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع لدى اختراقه صورة تشير إلى اللواء قاسم سليماني الذي كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، واغتيل في غارة جوية بطائرة أميركية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وتظهر الصورة قذيفة تنطلق من خاتم أحمر، في إشارة إلى خاتم مميز اشتهر به سليماني.

وتضمنت الصورة عبارة تقول "نحن قريبون منكم من حيث لا تتصورون".

We are aware of the apparent hacking of our website, alongside a direct threat of Israel. We are working to resolve the issue & thank readers for your patience and understanding. For now, you can continue reading us on our app: https://t.co/UrEXIpatDPhttps://t.co/veBDuWgucp

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 3, 2022