لو تم تنظيم استفتاء في أسكتلندا على الانفصال مباشرة بعد نتائج البريكست سنة 2016، لكانت الكفة ستميل لصالح الانفصال، بسبب الغضب العام من قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه مع مرور الزمن ظهر أن التوجه الشعبي منقسم بين الخيارين.

لندن– تدخل المملكة المتحدة عام 2022 مثقلة بالأرقام القياسية للإصابات بفيروس كورونا، وأيضا بملفات سياسية ثقيلة تهدد استقرار المملكة ووحدتها، فضلا عن ضبابية مصير حكومة جونسون التي تعاني تراجعا غير مسبوق في شعبيتها.

ومن المتوقع أن تكون سنة 2022 حاسمة في ما يتعلق بوضع جزيرة أيرلندا الذي بقي معلقا بعد البريكست، وأيضا في ما يتعلق بإمكانية تنظيم استفتاء جديد للانفصال في أسكتلندا.

ما الذي يحدث في أيرلندا؟

تنقسم الجزيرة الأيرلندية إلى قسمين: الأول تابع للمملكة المتحدة ويعرف بأيرلندا الشمالية، والثاني منفصل ومعروف بجمهورية أيرلندا، إلا أن كلتا الأيرلندتين تعيشان من دون حدود صلبة، أو نقاط تفتيش بينهما.

لكن هذا الوضع بات مهددا بسبب البريكست، الذي قد يفرض حدودا صلبة بين الأيرلندتين، ونقاط تفتيش للبضائع الواردة إلى الجمهورية الأيرلندية التي تعتبر جزءا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل نسفا لاتفاق "الجمعة العظيمة".





ما اتفاق الجمعة العظيمة؟

هو اتفاق السلام المعروف باتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع سنة 1998 بين أيرلندا الشمالية أو من يعرفون بـ"الوحدويين" الراغبين في البقاء تحت التاج البريطاني، والجمهوريين، وأنهى سنوات مريرة من الصراع الدموي أودى بحياة الآلاف، وكان الاتفاق برعاية أميركية.

من بين أهم بنود اتفاق عدم وضع أي حدود صلبة بين جزئي الجزيرة الأيرلندية، أو نقاط تفتيش للأشخاص والعربات التي تتنقل بين البلدين، وظل الوضع على هذا النحو لسنوات إلى أن جاء البريكست الذي بعثر كل الأوراق.

هل البريكست هو السبب؟

خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، تم وضع ما يعرف بالبروتوكول الخاص بأيرلندا، فقبل البريكست كان يسمح للشاحنات بتسليم البضائع من دون فحص الأوراق والمنتجات التي تحملها عندما تعبر بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

أما بعد البريكست، فأصبحت أيرلندا الشمالية خارج الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد معايير صارمة بالنسبة للمنتجات التي تدخل الدول التابعة له، مما يعني بالضرورة تفتيش أي بضاعة قبل أن تدخل إلى جمهورية أيرلندا، وهنا أصل المشكل.

أي تغيير في وضع الحدود بين الأيرلندتين قد يهدد وحدة المملكة المتحدة ويؤدي إلى انهيار اتفاق الجمعة العظيمة (غيتي)

ما البروتوكول الخاص بأيرلندا؟

هو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على أن تتم عمليات التفتيش والفحص لكل البضائع التي تدخل جمهورية أيرلندا في حدود بريطانيا العظمى (إنجلترا وأسكتلندا وويلز)، ببساطة أن تتم هذه الفحوصات في البحر قبل الوصول لليابسة في جزيرة أيرلندا.

في المقابل، فإن أيرلندا الشمالية وإن كانت بسبب البريكست خارج الاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تتبع معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية.

أين المشكلة؟

أدى تفتيش البضائع في موانئ أيرلندا الشمالية، إلى وضع ما يشبه حدودا بحرية تفصل بين أيرلندا الشمالية وبين بقية المملكة المتحدة، وهو ما يرفضه الوحدويون كما يراه أنصار البريكست سيادة منقوصة لصالح الاتحاد الأوروبي.

لكن في حال تم رفع هذه الحدود البحرية، فإن البديل قد يكون وضع حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، عن طريق وضع كاميرات مراقبة ونقاط تفتيش وهذا ضرب لاتفاق الجمعة العظيمة ويرفضه الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة راعية الاتفاق.





ماذا لو استمر الخلاف بين الأوروبيين والبريطانيين؟

يجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه في ورطة كبيرة بسبب الضغط الخارجي، المتمثل في الولايات المتحدة ورئيسها الذي يرفض رفضا قاطعا أي تغيير في وضع الحدود بين الأيرلندتين.

أما في الداخل، فهو بين نارين، إما تلبية مطالب معسكره الداعي لاستعادة السيادة على كل المملكة المتحدة وعدم السماح بوضع حدود بحرية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أو المخاوف من اندلاع العنف في الجزيرة في حال تم وضع أي حدود بين شطريها.

هل يمكن أن يتطور الأمر للعنف؟

أظهرت سنة 2021 أن جزيرة أيرلندا أشبه ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة، بسبب اندلاع أحداث عنف أدت إلى إصابة العشرات من رجال الشرطة، وهو ما فتح أسئلة كبرى عن حقيقة الوضع لو تم إقرار أي حدود صلبة بين شقي الجزيرة.





لماذا تطالب أسكتلندا باستفتاء الانفصال؟

سبق لأسكتلندا أن حصلت على فرصة الاستفتاء على الانفصال من المملكة المتحدة سنة 2014، وكان التصويت لصالح البقاء بنسبة 55% مقابل 44% أيدت الانفصال. وها هي حكومة أسكتلندا تعود للمطالبة باستفتاء جديد، والسبب هو البريكست أيضا، ذلك أن أسكتلندا صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 62%.

وتقول الحكومة الأسكتلندية إن البريكست جرى ضد إرادة الأسكتلنديين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولأجل هذا الغرض يجب أن ينفصلوا عن المملكة المتحدة.

هل يمكن إجراء استفتاء جديد؟

من الناحية النظرية، من الصعب أو المستحيل إجراء استفتاء ثان؛ ذلك أن القانون يقضي بحصول الحكومة الأسكتلندية على الموافقة من الحكومة البريطانية في لندن قبل إجراء أي استفتاء، وهو ما يعني أن الطريق نحو الاستفتاء يمر عبر توقيع بوريس جونسون، لكن جونسون يصر على موقفه بأن الاستفتاء يتم منحه مرة في كل جيل، يعني أنه يجب انتظار 40 سنة قبل تنظيم استفتاء جديد.

هل من بديل أمام حكومة أسكتلندا؟

هناك معسكر داخل الحزب الوطني الأسكتلندي -وفي مقدمته رئيسة الحزب نيكولا ستورجن- يدعو إلى تحدي حكومة لندن والتصويت على قانون الانفصال في البرلمان الأسكتلندي، وبعدها تنظيم الاستفتاء، ثم الدخول في تحد قانوني مع حكومة لندن أمام المحكمة العليا التي لم يسبق لها أن بتت في قضية مشابهة قط.

رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن تدعو إلى تحدي لندن والتصويت على الاستقلال في البرلمان والدعوة لاستفتاء (غيتي)

لماذا الاستفتاء في 2022؟

لأنها السنة التي تخرج فيها البلد من الجائحة بشكل أكبر، ومن المتوقع أن صيف هذه السنة سيكون صيفا ساخنا، بين توقعات بتقديم ستورجن طلب الانفصال رسميا، واحتمال إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا أو تغيير قيادة الحكومة، بسبب تراجع شعبية بوريس جونسون لأدنى مستوياتها.

ماذا يريد الأسكتلنديون؟

لو تم تنظيم استفتاء انفصال مباشرة بعد نتائج البريكست سنة 2016، لكانت الكفة ستميل لصالح الانفصال، بسبب الغضب العام من قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه مع مرور الزمن ظهر أن التوجه الشعبي منقسم بين الخيارين، وكل استطلاعات الرأي تظهر تقاربا بين المعسكرين.