إحياء "توشكى" بعد سنوات الفشل.. هل يتجدد حلم النهضة الزراعية بمصر؟

القاهرة- أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحياء مشروع "توشكى" الزراعي المتعثر منذ تدشينه أول مرة قبل 25 عاما، وهو ما جعل البعض يتساءل عن جدوى إحياء المشروع بعد فشله، بينما أشاد به آخرون باعتباره بداية لحلم النهضة الزراعية وسد الفجوة الغذائية.

وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، روّجت الحكومة المصرية لمشروع توشكى -أقصى جنوب البلاد- لاستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الفدانات بوصفه قاطرة التنمية في البلاد، لكن العديد من الخبراء رفضوا المشروع وقتها لأسباب فنية وتمويلية.

وتقع منطقة توشكى في الصحراء الغربية جنوب أسوان بحوالي 225 كلم. و"توشكى" كلمة نوبية (توش كى) تعني "موطن نبات الغبيرة"، وهو نبات عطري تشتهر به المنطقة، ومناخها دافئ وجاف يساعد على سرعة نضج المحاصيل المزروعة، بحسب موقع وزارة الموارد المائية والري.

تم الإعلان عن المشروع في 9 يناير/كانون الثاني 1997، وتتلخص صورته الأولى في نقل المياه من بحيرة ناصر (جنوب أسوان) إلى ترعة عرضها 200 متر (بعرض قناة السويس وأُطلق عليها اسم الشيخ زايد) تمر في طريقها بمنخفض توشكى ثم إلى الواحات الثلاث (الخارجة والداخلة والفرافرة) بطول 850 كلم تقريبا كمرحلة أولى.

تلخصت أهداف المشروع -الذي بلغة كلفته نحو 7 مليارات جينه (الدولار يساوي 15.71 جنيها)- في عدة نقاط لم تتحقق حتى الآن:

إضافة مساحة زراعية جديدة تبلغ حوالي 600 ألف فدان، يمكن أن تصل في المستقبل إلى حوالي مليون فدان.

إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استغلال المواد الزراعية الأولية، ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة على الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة.

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا.

فتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة، في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام.

تشجيع النشاط السياحي في المنطقة، وسياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة رالي السيارات.

أما بخصوص المحاصيل، فإن الزراعة على مياه ترعة الشيخ زايد تصلح لإنتاج عدة محاصيل، مثل:

الذرة.

الشعير.

القمح.

الخرشوف.

الفراولة.

العنب.

بينما تصلح الزراعة على مياه الآبار الجوفية المنتشرة على جانبي ترعة الشيخ زايد لإنتاج عدة محاصيل، مثل:

الكركديه.

الفول السوداني.

القمح.

الموالح.

النخيل.

أما الزراعة الشاطئية على جانبي خور توشكى وجوانب المنخفضات، فتصلح لإنتاج عدة محاصيل، مثل:

البطيخ.

الكنتالوب (من أنواع الشمام).

لكن حجم الاستثمار الزراعي منذ ذلك الحين لم يتجاوز بضعة آلاف فدان، وانسحب الكثير من المستثمرين -العرب والمصريين- من المشروع تباعا باستثناء بعض الشركات، بينما فشل الاستثمار الصناعي والسياحي بشكل تام.

وعلى مدى سنوات ماضية، ظل الإعلام المصري يردد أن مشروع توشكى "فاشل" و"وهم" وإهدار لأموال الدولة، وهو ما حرصت السلطات المصرية على إعادة التذكير به خلال إعادة افتتاح المشروع مؤخرا.

إعادة التشغيل

قبل أيام من نهاية العام الماضي، أعاد السيسي إحياء المشروع تحت اسم "توشكى الخير"، ضمن عدد من المشروعات الزراعية في صعيد مصر، مؤكدا على جدوى المشروع، وأشار إلى أن "المياه المستخدمة في استصلاح الأراضي هي مياه صرف زراعي تمت معالجتها وأصبحت صالحة للزراعة وفقا للمعايير".

وقال السيسي إن تكلفة المشروع والأعمال الهندسية التي يتطلبها تعادل ما تم إنجازه في مشروع السد العالي، ملقيا باللوم على وسائل الإعلام في عدم تغطية المشروع بالشكل الملائم.

وفور الإعلان عن إحياء المشروع القديم، احتفت وسائل الإعلام المحلي بالخبر بشكل موسع، واعتبرته إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الرئيس السيسي من أجل النهوض بالزراعة في مصر، وكرست القنوات الفضائية برامجها لاستضافة المسؤولين والخبراء والمعنيين للحديث عن مستقبل مصر الزراعي في ضوء المشروع الجديد.

وبعد إعادة العمل فيه، يتساءل البعض عن جدوى إحياء مشروع توشكى بعد فشله منذ سنوات بعيدة، وما الذي أدى إلى فشل المشروع الضخم رغم تخصيص أموال طائلة له. ورغم المساندة الحكومية والإعلامية باعتباره مشروعا قوميا، هل سيحقق المشروع المرجو منه بزراعة 540 ألف فدان والوصول إلى مليون فدان؟ وكيف يسهم في سد الفجوة الغذائية أو جزء منها، خاصة مع تآكل الرقعة الزراعية بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني؟

يقول وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن مشروع توشكى كان ينظر إليه على أنه مشروع استثماري، ولكنه لم يحقق ما يرجوه المستثمرون الذين يبحثون عن العائد السريع والإنفاق القليل، مما أدى إلى انسحاب البعض وسحب الأراضي من الباقين، مشيرا إلى أن ما تمت زراعته هو 30 ألف فدان فقط.

وفي تصريحات متلفزة، أضاف وزير الري أن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى منذ عام 1997، لذلك قررت الدولة التدخل بقوة لإنجاح المشروع والاستفادة من المليارات التي تم ضخها، وأرجع الفضل في ذلك إلى القوات المسلحة التي ذللت الصعاب.

وبشأن المساحة التي تمت زراعتها، أوضح أنه تمت زراعة 85 ألف فدان منذ 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تتعامل مع المشروع على أنه مشروع إستراتيجي لتنمية جنوب الوادي وخلق فرص عمل.

أسباب التعثر وفرص العودة

لكن يبدو أن رغبة الحكومة المصرية في زراعة 85 ألف فدان تحديدا ليس بالجديد، فبالعودة إلى عام 2014 -وتحديدا في 13 أغسطس/آب منه- كشف وزير الزراعة آنذاك عادل البلتاجي أن الوزارة ستطرح 85 ألف فدان في توشكى (وهو نفس الرقم المذكور مؤخرا)، وتنشئ مشروعات تصنيع زراعي لزيادة عائد المنتفعين، وهو ما لم يحدث حتى تم إعلان زراعة نفس المساحة قبل أيام.

ومن أبرز التحديات التي واجهت عدم استكمال مشروع توشكى -بحسب وزير الري- هو عدم وجود شبكة كهرباء، وتردي الشبكة الداخلية للبنية التحتية، مؤكدا أنه لا يستطيع أي مستثمر أو شركة عمل ذلك غير القوات المسلحة.

بدوره، أرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة جمال صيام تعثر المشروع بعد تدشينه بسنوات قليلة إلى عدة أسباب، على رأسها عدم دقة دراسات الجدوى حينها، وبالتالي وجد المستثمرون واقعا مغايرا لتلك الدراسات، إلى جانب فقر البنية التحتية، وارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، وتأثير ذلك على الزراعة وتبخر المياه.

أما الجديد في إعادة إحياء المشروع -بحسب تصريحات صيام للجزيرة نت- فهو أن الدولة وضعت يدها على أسباب التعثر وقامت بمعالجتها، وذلك من خلال توفير بنية تحتية قوية كالكهرباء والطرق والخدمات، وبالتالي يمكن استكمال المشروع البالغ 540 ألف فدان.

ولكن صيام استبعد أن تكون المساهمة في سد الفجوة الغذائية من محاصيل الأمن الغذائي -مثل الحبوب والمحاصيل الزيتية- كبيرة، ولن تمنح عائدا ماديا يغطي تكاليف الزراعة، إلا إذا تمت زراعتها بمحاصيل عالية القيمة مثل الخضر والفاكهة والتمور، خاصة إذا تم تصنيعها وتصديرها؛ وبالتالي من غير المحتمل أن يقوم القطاع الخاص بتحمل تكلفة زراعة المحاصيل الإستراتيجية، لأنها لا تغطي التكاليف، إلا إذا قامت الدولة بزراعتها بنفسها.

إعادة الترويج للحلم القديم

وأشاد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بإحياء المشروع "والاستفادة من مليارات الجنيهات التي أنفقت خلال السنوات الماضية في البنية التحتية وعدم إهدارها"، مشيرا إلى أن توقف المشروع "يعود لأسباب بيروقراطية، ولكن الأمر الآن اختلف، في ظل وجود إرادة وقيادة سياسية حريصة على تذليل العقبات وتطويعها".

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف نقيب الفلاحين أن إضافة 600 ألف فدان إلى المساحة الحالية البالغة 10 ملايين فدان، أمر في غاية الأهمية، خاصة أنه سوف تتم زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والبنجر والذرة، وتوفير فرص عمل للزراعيين، وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج، وفتح الباب أمام زيادة المساحة إلى الضعف مستقبلا.

وتبلغ احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة بإعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، وهي تعتمد بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مترا مكعبا سنويا.

من جهته، كشف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية محمد الشحات، أنه ستتم زراعة المحاصيل الإستراتيجية -مثل محصول الذرة والقمح- لسد جزء من الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي تصريحات متلفزة، قال الشحات إن من المتوقع إنتاج ما بين مليون ومليون ونصف طن قمح، في حال تمت زراعة 500 ألف فدان، مشيرا إلى أن عدد العمالة هناك 12 ألف عامل.