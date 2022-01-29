وزير خارجية لبنان للجزيرة: سأحمل إلى الكويت رسالة متفقا عليها من السلطة التنفيذية تتضمن الحرص على علاقة مميزة مع الخليج

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب للجزيرة أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، كما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، خلال لقاء مشترك، على أن يكون الرد "إيجابيا".

وقال وزير الخارجية اللبناني للجزيرة إنه سيحمل إلى الكويت رسالة رد على المبادرة، موضحا أن الرد متفق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تم إعداده من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأضاف بو حبيب أنه لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سيسلمه للكويت، مضيفا "أنا ذاهب إلى الكويت للحوار، وحزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان"، لكنه أكد أن هناك تشاورا دائما بين القيادات السياسية ومن ضمنها الحزب.

وأضاف بو حبيب أنه سيتم تسليم الرد إلى وزير الخارجية الكويتي غدا السبت، وتابع قائلا "الرد يتضمن أن دول الخليج دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها".

وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده مطمئنة إلى أنه سيكون هناك تجاوب مع الرد على المبادرة الكويتية، وأنها مهتمة بأن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة.

وقال أيضا "سنبدأ حوارا مع الإخوة في الكويت لكن يهمنا استقرار لبنان ووحدة الوطن".

وشدد الوزير على أن القرارين الأمميين 1559 و1701 سيأخذان وقتا لتنفيذهما.

وأضاف بو حبيب في مقابلته مع الجزيرة أن لبنان بحاجة إلى مساعدة إخوانه في الخليج والدول العربية.

صورة نشرتها رئاسة الحكومة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أثناء استقباله للمفتي عبد اللطيف دريان (مواقع التواصل)

لقاء ميقاتي ودريان

وفي لقاء جمعهما بمقر الحكومة صباح اليوم الجمعة، أطلع رئيس الوزراء مفتي الجمهورية على الجهود التي تبذل لتوطيد العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الاتفاق على أهمية أن يكون الرد الرسمي على الأفكار الخليجية إيجابيا بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه، وفقا لبيان صادر عن دار الفتوى.

وقال ميقاتي "إننا نقدر لسماحته حكمته والمواقف الوطنية التي يعبر عنها لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار الفتوى".

وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية، ووحدة الصف الإسلامي.

1/5 أدى رئيس مجلس وزراء نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت.

وشارك في الصلاة أيضا الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الصحة الدكتور فراس الابيض …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @SinioraFuad @firassabiad pic.twitter.com/BCC2Eguq3S — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 28, 2022

من جهته، ثمن مفتي لبنان الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حسب تعبيره.

وأكد دريان أن "دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية".

1/7 إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وعقدا خلوة تناولت الشؤون الوطنية الراهنة.

وانضم الى جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس ابيض …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @firassabiad @makie_mahmoud pic.twitter.com/NLGX8kNaCr — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 28, 2022

وكان وزير خارجية الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد قام السبت الماضي بزيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع هذا البلد.

وحمل الصباح 3 رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني، ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية، وإيفاء لبنان بالتزاماته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسوف يحمل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الرد اللبناني على الرسائل التي حملها الصباح إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد بالكويت قريبا.