تعليقا على تأهل إيران للمونديال.. تغريدة "مفاجئة" من المبعوث الأميركي للمفاوضات النووية

وجه المبعوث الأميركي إلى المفاوضات النووية مع طهران روب مالي تهانيه لمنتخب إيران بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم "قطر 2022".

وفي حين كان يتوقع أن يتحدث عن المفاوضات النووية عقب تعليق مؤقت جديد أُعلن عنه أمس الجمعة، غرد مالي على تويتر مهنئا منتخب إيران بالتأهل لكأس العالم 2022.

وأضاف "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأميركي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

Congrats to #teammelli on qualifying for the #WorldCup2022. It’s good to see women were allowed to attend the match. Hope #USMNT sees you in Doha.

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) January 28, 2022