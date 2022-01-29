غارات جديدة للتحالف باليمن.. ألوية العمالقة تتقدم في مأرب والحوثيون يستهدفونها بصاروخ باليستي في شبوة

أعلنت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات اليوم السبت أنها أحرزت تقدما جديدا في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بعد معارك مع الحوثيين الذين أعلنوا أنهم استهدفوا هذه القوات بصاروخ باليستي في محافظة شبوة، في حين شن التحالف غارات جديدة على مواقع جماعة الحوثي بعدة محافظات يمنية.

فقد قالت ألوية العمالقة أن مسلحيها سيطروا على منطقتي نجد والحجلا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة في محافظة مأرب.

ويأتي هذا التطور بعد أن خسر الحوثيون خلال الآونة الأخيرة مناطق بجنوب مأرب كانوا سيطروا عليها في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت هذه الألوية المدعومة إماراتيا قد أعلنت أمس الجمعة أنها بدأت إعادة تموضع قواتها الموجودة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، وقالت إن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال عملية أطلقت عليها "إعصار الجنوب"، وتمكنت خلالها من استعادة مديريتي عسيلان وبيحان من الحوثيين.

من جهته، أعلن الجيش اليمني أن قواته شنت هجوما على مواقع لمسلحين حوثيين جنوبي محافظة مأرب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع عن قصف تجمع كبير للقوات الموالية للإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي.

وقال سريع إن الإصابة كانت دقيقة وخلفت أكثر من 40 قتيلا وجريحا في صفوف تلك القوات، ودمرت عددا من آلياتها.





غارات للتحالف

من جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم السبت عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة مأرب خلال الـساعات الماضية.

وقال التحالف إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 90 مسلحا حوثيا وتدمير 13 آلية عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن طائرات التحالف شنت 30 غارة على محافظات مأرب والجوف (شمال شرق) والبيضاء (وسط) والحديدة (غرب).

وفي تطور ميداني آخر، أفادت وسائل إعلام حوثية بمقتل طفل وإصابة آخر بجروح اليوم السبت إثر قصف مدفعي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة (غرب).





أوضاع قاسية

على الصعيد الإنساني، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن محافظة مأرب تعاني من ظروف قاسية وأزمة طارئة في ظل موجة برد تصل فيه درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وأضافت المنظمة أن موجات النزوح المتكررة أدت إلى تضرر السكان بشكل كبير، لا سيما الفئات المعرضة للخطر.

وتابعت أن عياداتها استقبلت أعدادا هائلة من المرضى معظمهم من الأطفال بسبب تردي الظروف المعيشية.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والاستجابة للاحتياجات للحد من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في مأرب.