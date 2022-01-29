العراق.. زعيم تحالف الفتح لا يعارض تشكيل حكومة أغلبية وطنية ويرفض إقصاء الإطار التنسيقي

طالب هادي العامري زعيم "تحالف الفتح" في العراق -اليوم السبت- كافة القوى السياسية العراقية بإنهاء ما وصفه بالعناد السياسي ووضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار، في وقت تستمر فيه الخلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف العامري -خلال اجتماع مع شخصيات سياسية- أنه ليس ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من دون الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخرين، وفق تعبيره.

وتابع أن الحديث عن تشكيل حكومة وفق مفهوم الأغلبية الوطنية باستثناء طرف سياسي -وهو الإطار التنسيقي (الشيعي)- "أمر غير مقبول".

وكان العامري التقى منتصف يناير/كانون الثاني الجاري في النجف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، ووصف تحالف الفتح حينها اللقاء بأنه كان إيجابيا ومثمرا.

وفي حين كرر الصدر مرارا تصميمه على تشكيل ما يصفها بحكومة أغلبية وطنية مستقلة عن أي نفوذ إقليمي، يرى الإطار التنسيقي الشيعي ضرورة تشكيل حكومة تشاركية تكون القوى المشكلة للإطار التنسيقي طرفا أساسيا فيها.

ومنذ أسابيع يقود محور قوى الإطار التنسيقي -الذي يضم ائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة وتحالف النصر وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران) وحركة عطاء وحزب الفضيلة- تفاهمات تؤدي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات زعيم التيار الصدري.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

وبينما لم تتجاوز قوى الإطار التنسيقي الشيعي رسميا 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعدا في مجلس النواب.

ويتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أولا انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من فبراير/شباط المقبل.





حل الخلافات

في هذه الأثناء، حثت جينين بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" (UNAMI) العراقيين على انتهاج الحوار لحل الخلافات القائمة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكدت بلاسخارت -خلال لقائها اليوم السبت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر الحكومة ببغداد- موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان له إنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها.

وأضاف أن الكاظمي جدد خلال اللقاء حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية.