السفير التركي لدى ليبيا: وجود قواتنا بموجب مذكرة رسمية ونرغب في إعادة فتح قنصليتنا في بنغازي

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز اليوم السبت إن وجود القوات التركية في هذا البلد جاء بناء على مذكرة تعاون رسمية بين البلدين لتقديم الاستشارات والتدريب.

وعبّر يلماز، في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) مع عميد بلدية المدينة صقر عمران بوجواري، عن رغبة بلاده في إعادة افتتاح قنصليتها في المدينة عندما تكون الظروف ملائمة.

كما عبّر عن رغبة أنقرة في عودة الرحلات الجوية بين البلدين فور استكمال الترتيبات الفنية.

وأشار السفير التركي إلى أن رجال أعمال من الجانبين الليبي والتركي بحثوا في بنغازي استئناف المشاريع السابقة، وتنفيذ مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة.

ووصل السفير التركي إلى مدينة بنغازي صباح اليوم السبت، وكان في استقباله عميد بلدية بنغازي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، ومجموعة من رجال الأعمال.

