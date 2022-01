الأعتى منذ 4 سنوات.. عاصفة ثلجية تشل الساحل الشرقي لأميركا وإعلان حالة الطوارئ في 5 ولايات

اجتاحت عاصفة شتوية الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم السبت، هي الأعتى منذ 4 سنوات، وأدى ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ في 5 ولايات.

وأعلن حكام كل من نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند ورود آيلاند وفيرجينيا حالة الطوارئ، وطالبوا السكان بالابتعاد عن الطرق حفاظا على سلامتهم، كما حذروا من احتمال انقطاع الكهرباء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في إشعار، إن "تضافر معدلات الثلوج الكثيفة والرياح القوية سيؤدي إلى عواصف ثلجية خطيرة عبر مناطق من سواحل وسط المحيط الأطلسي ونيو إنغلاند".

كما أصدرت الهيئة أيضا تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون شخص.

وأجبرت العاصفة المعروفة باسم "نورستر" شركات الطيران على إلغاء ما يقرب من 6 آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما ألغت شركة "أمتراك" للسكك الحديد خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وفي نيويورك غطت طبقة من الثلج بسمك 10 سنتيمترات الشوارع، وحث رئيس بلدية المدينة إريك آدامز السكان على البقاء في المنزل.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، في بيان، "عودوا إلى منازلكم بأمان الليلة وابقوا فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجنبوا السفر غير الضروري".

وقالت رئيسة بلدية بوسطن، ميشيل وو، في مقابلة تلفزيونية، "يبدو أن هذه العاصفة ستكون قياسية"، مضيفة "لا نتوقع سقوط كميات كبيرة من الثلوج فحسب بل ستسقط بسرعة كبيرة في أكثر الساعات كثافة".

ورجح خبراء الأرصاد أن تغطي العاصفة منطقة بوسطن بثلوج يفوق ارتفاعها 60 سنتيمترا، في حين سُجلت في بعض المناطق الساحلية في نيوجيرسي ثلوج بلغ سمكها 45 سنتيمترا.

ومن المتوقع أن تمتد العاصفة من ولايتي كارولينا إلى ولاية مين، لتنجم عنها رياح بقوة الأعاصير في الأجزاء الساحلية.

ونشرت شرطة مدينة هارفي سيدرز صورا تظهر صعوبة الرؤية في الشوارع، وعلقت عبر تويتر قائلة "شكرًا لكم على البقاء بعيدا عن الطرقات، حتى انتهاء هذه الظروف الخطيرة".

6:30am conditions in Harvey Cedars. Thank you for staying off the roads while the conditions are dangerous to travel in. #lbi pic.twitter.com/ahxEqgh8vi

— Harvey Cedars Police Department 🇺🇸 (@HCPolice) January 29, 2022