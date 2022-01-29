طالبت بإطلاق الرئيس المخلوع.. "إيكواس" تجمد عضوية بوركينا فاسو وترسل وفدا عسكريا إلى واغادوغو

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) تجميد عضوية بوركينا فاسو، وإرسالَ وفد عسكري مكوّن من رؤساء الأركان المشتركة في بلدان المجموعة اليوم السبت لتقييم الوضع، وشرح خطورة الانقلاب على البلاد.

وستعقد المجموعة المكوّنة من 15 بلدا قمة جديدة في الثالث من فبراير/شباط في العاصمة الغانية أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، لتقييم الوضع مجددا في هذا البلد بعدما أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري الاثنين الماضي.

كما طالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع كابوري الموضوع رهن الإقامة الجبرية وعن مسؤولين آخرين معتقلين.

وقررت القمة أيضا أن ترسل في وقت لاحق اليوم السبت إلى واغادوغو وفدا يضم قادة أركان الجيوش في دول المجموعة، على أن توفد الاثنين المقبل وفدا وزاريا.

وستبحث القمة المقبلة في أكرا تقريرا يرفعه الوفدان المذكوران لاتخاذ قرار بشأن احتمال فرض عقوبات إضافية على بوركينا فاسو، على غرار ما قامت به إزاء مالي وغينيا اللتين شهدتا أيضا انقلابين عسكريين.

وكان المئات من سكان واغادوغو قد خرجوا إلى شوارع العاصمة للاحتفال باستيلاء الجيش على السلطة. وقال أحد السكان المحليين المؤيدين للانقلاب "ستتوقف معاناتنا الآن. نطلب من الجنود الذين نثق فيهم العمل معا من أجل عودة السلام إلى بوركينا فاسو".

وتم حلّ الحكومة والجمعية الوطنية (البرلمان) وإغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر"، بالإضافة إلى فرض حظر على التجول ليلا. ولم يوضح قادة الانقلاب كيف ومتى يمكن عودة سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة إلى الحياة الديمقراطية.