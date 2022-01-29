لا تعكس البيانات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية في مصر صورة موثوقة لواقع الحياة في البلاد، بل تتضمن العديد من العيوب. ومع ذلك، تُعتمد في غالب الأحيان من دون أي رؤية نقدية من قبل الفاعلين الخارجيين.

هكذا بدأ الموضوع الذي نشرته مجلة "أوريان 21" الفرنسية وهي مجلّة إلكترونيّة تعنى بشؤون السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد والدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي.

وتبدأ المجلة بطرح مثال يتعلق بفيروس كورونا، فتقول إن مصر نجحت بصفة جيدة للغاية في مواجهة جائحة "كوفيد-19″، هذا ما تؤكده على الأقل الأرقام الرسمية. فقد سجلت البلاد أقل من 360 ألف حالة حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك يجعلها في وضعية ممتازة وفقًا للمعايير الدولية. وإذا قيس الوضع على أساس نصيب إصابة الفرد مقابل عدد السكان، فإن الوباء لم يسفر إلا عن جزء قليل من الضحايا مقارنة بالأعداد التي سجلتها الولايات المتحدة أو البلدان الأوروبية.

المشكلة هنا، كما تقول المجلة الفرنسية، هي أن كل شيء يوحي بأن هذه الأرقام التي قدمتها السلطات المصرية كاذبة، ليس فقط لأن شهودا عدة أشاروا إلى أن إصابات "كوفيد-19" لا تُسجل على النحو الصحيح، كما أن التبليغ عن أسباب الوفاة غالبا ما يكون بصفة خاطئة، بل أيضا لكون التحقيقات الأولى في ارتفاع عدد الوفيات بيّنت أن عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" قد يكون أكبر بـ13 مرة من ذلك الذي تعلنه السلطات.

أرقام البطالة

في هذا الصدد، يجب القيام بفحص أدق للإحصاءات الحكومية الأخرى، فإن الأمر يشمل العديد من البيانات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية التي يصعب التوفيق بينها وبين الواقع. يتضح ذلك جليا عند فحص أرقام البطالة، إذ يبلغ معدل البطالة في مصر 10.45% في عام 2020، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية، بل هي أقل حتى من معدلات البطالة في دول صناعية مثل إسبانيا وإيطاليا.

وتكمن المشكلة في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمية. لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تبلغ نسبتها أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل.

التقليل في أرقام معدلات الفقر

ومن المرجح أن يكون معدل الفقر الرسمي البالغ 29.7% قد حظي بالتزيين أيضًا. وقد ورد في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتعلق بتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة أن معدل الفقر "انخفض في عام 2020 لأول مرة منذ 20 عاما"، وهو تأكيد مضلل لسببين: أولهما كون فترة جمع البيانات ليست 2020 بل 2019، والفرق مهم لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان قد تدهور بشكل أساسي بسبب بداية جائحة كورونا. وثانيهما هو أنه وفقا للبنك الدولي، لا يمكن مقارنة الأرقام الحالية مع أرقام السنوات السابقة، بسبب إعادة تحديد تعريف عتبة الفقر مع كل تحقيق.

كما تظهر تناقضات عند فحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا تُدرج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة، وفق ما يؤكد موقع "أوريان 21".

وينطبق الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر. أما ديون مصر الخارجية، فقد أكدت أخيرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة بشأنها ليست ثابتة ولا متسقة. فمن خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد، ولا تُنشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.

وفي مقارنة على الصعيد الدولي، وفقًا لآخر جرد للبيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN)، لا تتميز مصر بتوفر بياناتها، وهي تحتل المرتبة 153 في هذا المجال من أصل 187 دولة، وتبدو القاهرة في حاجة إلى قانون خاص بحرية المعلومات لتحقيق شفافية أكبر. لكن تأثير قانون كهذا سيبقى موضع جدل عند حدوث تزوير سابق للأرقام، حيث يصعب إثبات التلاعب في جمع البيانات والإنتاج الإحصائي. وتشير الدراسات إلى أن الدكتاتوريات تتلاعب بالأرقام في حساب الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال.

وقد يكون الرقم الحقيقي في الدول الاستبدادية أقل بمقدار الثلث من المبلغ المعلن عنه في الإحصاءات الرسمية.

رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة اعتدى عليه مجهولون ثم سجن عقب إعلانه أن حجم الفساد في مصر بالمليارات (الجزيرة)

وكالات الدولة تحت التأثير

لا توجد دراسات حتى الآن بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن هناك تباينا واضحا بين الخطاب الرسمي والواقع. تشير الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى القطاع الخاص على أنه "محرك النمو الاقتصادي"، في حين يُظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يجمع بشكل مستقل- أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في تراجع مستمر منذ سنوات.

لذلك، فإن المشكلة الأهم إلى حد بعيد لا تكمن في توفر الإحصاءات وإمكانية الوصول إليها، بل في الافتقار إلى الاستقلالية في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات. ففي مصر، يتكفل عموما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS بالاختصار باللغة الإنجليزية) بتجميع هذه البيانات. وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة على استقلاليته المهنية، يبدو أن هذا الجهاز يفتقر إلى الحياد والموضوعية، بسبب تداخله المعقد مع جهاز الأمن المصري، إذ ينحدر رئيسه -مثل جميع من سبقه- من الجيش.

وقد كشفت حادثة وقعت أخيرا عن صدام بين أجهزة نزيهة ورئاسة الجمهورية، إذ حاول مسؤولو الدولة منع نشر التحقيق عن الفقر لسنة 2017-2018 الذي يؤكد أن معدل الفقر الوطني قد ارتفع ليتجاوز 32%.

وينطبق الوضع نفسه على الجهاز المركزي للمحاسبات (Central Auditing Organization -CAO) الذي لا ينتج إحصاءات، ولكنه يتحقق من أرقام الموازنة العامة، ومن ثم من إنتاج البيانات من قِبَل وزارة المالية، فضلا عن كون الجهاز نفسه لا يعمل بطريقة شفافة تمامًا، فهو أيضًا لا يعمل باستقلال عن الرئيس والجيش.

ويتضح ذلك جليا من خلال تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جديد عام 2016، بعد أن حُكم على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات -الذي انتقد علنًا الفساد في مصر- بالسجن 5 سنوات، وكان ذلك سنة 2018 في محاكمة ذات دوافع سياسية. أما الشخص الذي خلفه في هذا المنصب فهو قاض في مكتب المدعي العام لأمن الدولة الشهير، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "أداة قمعية" مركزية.

انعدام أي استقلالية في الإنتاج الإحصائي ومراقبته في النظم الاستبدادية ليس مفاجئا. وقد أظهرت البحوث منذ سنوات أن هناك علاقة بين المؤسسات السياسية من جهة، وسهولة الوصول إليها ونوعية المتغيرات الاقتصادية من جهة أخرى. وهذا صحيح بشكل خاص في بلد مثل مصر، حيث يسيطر الجيش على جزء كبير من الاقتصاد، وليست هناك أي مصلحة للقادة السياسيين في عهد الرئيس السيسي في نشر بيانات موضوعية.

تواطؤ صندوق النقد الدولي

غير أن الجهات الفاعلة الدولية تتمادى في تجاهل نتائج هذه الأبحاث، ويتحمل صندوق النقد الدولي مسؤولية خاصة في هذا الصدد، حيث رافق بشكل وثيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصرية في العديد من البرامج منذ عام 2016. وليس من قبيل المصادفة إدراج الإحصاءات الرسمية المصرية بشكل غير نقدي في "التقارير القطرية" للصندوق.

وتكمن المشكلة الحقيقية في أنه من خلال تبنّي الإحصاءات الحكومية من دون نقد، فإن صندوق النقد الدولي أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمات الدولية الأخرى تقوم بـ"تبييض" هذه البيانات، ولم يعد ينظر إلى هذه الإحصاءات على أنها مصرية، بل على أنها أرقام صادرة عن منظمات دولية. ويتعين على البلدان المانحة والمستثمرين الدوليين -فضلا عن الأكاديميين ومراكز التفكير- أخذ ذلك في الاعتبار. وعليه، فلا يمكن إجراء تقييم واقعي للوضع في مصر إلا من خلال البحوث الميدانية. ولأن القادة المصريين يدركون ذلك تمامًا، فهم يصعّبون عمدا الوصول إلى الميدان على الأكاديميين والصحفيين.