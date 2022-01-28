هجوم صاروخي على مطار بغداد يصيب طائرة مدنية

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ما لا يقل عن 6 صواريخ سقطت فجر اليوم الجمعة على مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد، وأسفرت عن أضرار في هيكل إحدى الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأضاف المصدر أن جميع الصواريخ سقطت في منطقة المَدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني في مطار بغداد، وأنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية لصد الهجوم.

#العراق

الميليشيات الإرهابية تستهدف مطار بغداد وإصابة طائرة مدنية. pic.twitter.com/ef3FYYMDnI — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8h5f3k9d) January 28, 2022

وذكر مراسل الجزيرة في بغداد أن الهجوم على المطار تم بواسطة 6 صواريخ انطلقت من منصة إطلاق واحدة، مع تعطل 4 صواريخ أخرى، مضيفا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي يستهدف فيها هجوم صاروخي الجزء المدني من مطار بغداد، وفق ما ذكرته مصادر أمنية للجزيرة.