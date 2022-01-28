سياسة|عراق

هجوم صاروخي على مطار بغداد يصيب طائرة مدنية

القصف استهدف محيط مطار بغداد الدولي
جانب من مدرج مطار بغداد الدولي (أسوشيتد بريس-أرشيف)
28/1/2022

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ما لا يقل عن 6 صواريخ سقطت فجر اليوم الجمعة على مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد، وأسفرت عن أضرار في هيكل إحدى الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأضاف المصدر أن جميع الصواريخ سقطت في منطقة المَدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني في مطار بغداد، وأنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية لصد الهجوم.

وذكر مراسل الجزيرة في بغداد أن الهجوم على المطار تم بواسطة 6 صواريخ انطلقت من منصة إطلاق واحدة، مع تعطل 4 صواريخ أخرى، مضيفا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي يستهدف فيها هجوم صاروخي الجزء المدني من مطار بغداد، وفق ما ذكرته مصادر أمنية للجزيرة.

المصدر : الجزيرة