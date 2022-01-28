دبلوماسي إيراني: الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران والرياض ستعقد قريبا في بغداد

أكد السفير الإيراني لدى العراق إيرَج مسجدي أن الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد قريبا في بغداد.

وأضاف أن الرياض درست مقترحات طهران، ويمكن التوصل لتفاهمات جيدة خلال الجولة المقبلة.

وشدد على أن لدى البلدين إرادة سياسية لحل المشاكل، ويمكن استئناف العلاقات بشكل تدريجي.

وقبل عدة أسابيع، أعلن الأردن -عبر وكالته الرسمية (بترا)- أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في العاصمة عمان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، من دون تفاصيل أكثر.

وجاءت هذه الجلسة عقب سلسلة جولات من الحوار المباشر بين الرياض وطهران برعاية من الحكومة العراقية، بدأت أولاها في أبريل/نيسان 2021، وذلك عقب نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وبلغت الخلافات السعودية الإيرانية ذروتها مع إعدام القضاء السعودي رجل الدين الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016.

وفي اليوم ذاته تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم، وفي اليوم التالي أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع إيران.