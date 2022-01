إسطنبول – انتهت العاصفة الثلجية الكبيرة التي ضربت مدينة إسطنبول وأجزاء واسعة من تركيا مخلفة وراءها الكثير من الأضرار وجدلا -قد لا يخفت في قادم الأيام على الأقل- حول أداء بلدية المدينة الكبرى وكفاءة عمدتها أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

فقد وضعت العاصفة التي بدأت مع مساء الأحد الماضي أداء البلدية على المحك مع إغلاق الطرقات، وتعطل السيارات، وحوادث السير المتسلسلة في الشوارع، واضطرار أعداد كبيرة من المواطنين إلى قضاء الليلة الأولى من العاصفة في الجوامع والمكتبات العامة والمراكز الخدمية ومؤسسات البلديات الفرعية المختلفة، التي تحولت إلى مراكز إيواء.

وبقدر تراكم الثلوج التي عطلت الحياة في المدينة رسميا لـ3 أيام، تعالت الأصوات في تقييم أداء البلدية وفعاليتها في التعامل مع الأزمة على المستويين السياسي والشعبي، حيث تبادلت أحزاب الحكومة والمعارضة في تركيا الاتهامات حول مسؤولية تأثيرات العاصفة الثلجية على المدينة الكبرى، التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة.

وتجلى الجدل في ملاسنات بالتصريحات، أو من خلال مواقف عملية للفريقين بدت جلية مع توجيه الرئيس رجب طيب أردوغان لوزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير المواصلات والبنى التحتية عادل قرا إسماعيل أوغلو، ورئيس مجلس إدارة الكوارث "آفاد" يونس سيزر، إلى إسطنبول، في خطوة أظهرها أنصار الحكومة كمحاولة لإنقاذ المدينة من العجز الذي أبدته البلدية في التعامل مع الأزمة.

وعلقت صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة على صورة لصويلو بين المواطنين بالقول إنه حضر إلى إسطنبول بعد إخفاق البلدية في مكافحة الثلوج التي تسببت في معاناة آلاف المواطنين، وعاد إلى أنقرة بعد أن عمل على فتح الطرق الرئيسية من دون أن ينام.

وعززت قرارات والي إسطنبول علي يرلي كايا -من حزب العدالة والتنمية الحاكم- المتعلقة بتعليق الدوام وحظر تنقل المركبات الخاصة وفتح دور الإيواء ومنع مركبات خدمة التوصيل من العمل وحظر التنقل بالدراجات النارية والهوائية والسكوتر؛ من صورة إمساك الدولة بهيئتها الحكومية بشؤون المواطنين الذين افتقدوا كاسحات الثلوج وآليات البلدية في يوم العاصفة الأول.

وتعرض رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لموجة انتقادات حادة من الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له وهو يستقبل السفير البريطاني لدى أنقرة في مطعم شهير للأسماك في مدينة إسطنبول خلال ساعات العاصفة التي غطت المدينة.

وظهرت فيديوهات لمواطنين علقوا في الشوارع في نفس الوقت، وهم يصرخون موجهين النقد لإمام أوغلو، وقال أحدهم صارخا "تركت السيارة معطلة في الشارع، علي أن أمشي في هذا الثلج 12 كيلومترا، مشيت حتى الآن 5 كيلومترات في الثلج، شكرا سيدي الرئيس أكرم إمام أوغلو، كل شيء أصبح جميلا"، في تعليق على شعار حملة إمام أوغلو لانتخابات البلدية التي كانت تحت عنوان "كل شيء سيصبح جميلا".

وعلق أنصار لرئيس البلدية على الصورة بتكذيبها أول الأمر، ثم انبرى إمام أوغلو للتعليق على الصورة بالقول إنه أخذ ساعة استراحة لتناول الغداء بعد 19 ساعة من العمل في الميدان، وإن استضافة السفير الذي حضر بطبيعة الحال من أنقرة كانت مجدولة على برنامجه منذ 25 يوما.

ورد إمام أوغلو بهجوم معاكس على أنصار حزب العدالة والتنمية في تغريدة له على تويتر قال فيها "لم يستطيعوا هضم الخسارة التي تكبدوها قبل 3 أعوام"، في إشارة لفوزه على مرشح الحزب بن علي يلدرم في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019.

