ارتفاع ضحايا قصف الحوثيين على مأرب وإدانة خماسية لهجماتهم على السعودية والإمارات

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي نفذته جماعة حوثي على مدينة مأرب وسط اليمن إلى 39 قتيلا وجريحا. وبينما جدد التحالف نفيه استهداف سجن في صعدة، أدان بيان أميركي بريطاني سعودي إماراتي عُماني مشترك الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر طبية في مأرب مساء الخميس، قولها إن استهداف حي المطار بمدينة مأرب بصاروخ باليستي حوثي نتج عنه سقوط 39 قتيلا وجريحا، بينهم 5 أطفال وامرأتان.

وسقط الصاروخ الحوثي الأربعاء في حي المطار السكني، القريب من المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

وتبنى المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إطلاق صاروخ باليستي على مدينة مأرب، مشيرا إلى أنه استهدف المنطقة العسكرية الثالثة، وفق قوله.

وأضاف سريع أن الإصابة كانت دقيقة ونتج عنها مصرع وإصابة العشرات ممن أسماهم "مرتزقة العدوان"، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل.

وحتى نهاية عام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

نفي التحالف

بدوره، نفى التحالف استهداف سجن في مدينة صعدة شمالي اليمن يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن الأنباء بشأن الهجوم هي ادعاءات من جانب الحوثيين.

وقال التحالف في بيان إن الموقع المستهدف في صعدة هو "معسكر الأمن الخاص"، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل مليشيا الحوثي.

وأضاف بيان التحالف أن هناك 4 مواقع فقط مدرجة في قوائم عدم الاستهداف لدى التحالف كسجون في مدينة صعدة.

وقال التحالف إنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الواقعة.

إدانة خماسية

وفي سياق متصل، أدان بيان أميركي بريطاني سعودي إماراتي عُماني مشترك -أمس الخميس- الهجمات "الإرهابية" التي نفذتها جماعة الحوثي على السعودية والإمارات، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبيها والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكد البيان الذي صدر بعد مباحثات لممثلين عن الدول الخمس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مثل تلك الهجمات تعيق جهود السلام وتؤدي إلى تفاقم المعاناة، مشددين على أن كافة أشكال الإرهاب تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

ووفقا للبيان، فقد ناقش المشاركون الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن واتفقوا على تقديم الدعم الإنساني والتنموي المباشر له، والعمل على حماية أمن وسلامة العاملين في مجال الدعم الإنساني، بالإضافة إلى حماية طرق توصيل الدعم الإنساني الرئيسية للحد من تدهور الأزمة الإنسانية.

كما أعربوا عن دعمهم الكامل للسعودية والإمارات ولمخاوفهما المشروعة فيما يتعلق بالأمن الوطني، ودعوا إلى الإنهاء الفوري للهجمات الحوثية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حثت مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى دولة الإمارات، بسبب تهديدات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وحذرت في بيان من احتمال وقوع هجمات تؤثر على المواطنين الأميركيين ومصالحهم في المنطقة.

وشددت الخارجية الأميركية على أن تكرار تلك الهجمات لا يزال مصدر قلق خطير ومستمر، خصوصا في ظل إعلان الحوثيين نيتهم مهاجمة الدول المجاورة بما في ذلك الإمارات.

في المقابل، أكد مسؤول إماراتي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية -أمس الخميس- أن تهديد "المتمردين اليمنيين لدولة الإمارات لن يصبح الواقع الجديد".

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي في 17 يناير/كانون الثاني الجاري مسؤوليتها عن هجمات على أبو ظبي بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى، واندلاع حريقين في صهاريج نفطية لشركة أبو ظبي النفطية وفي منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي.

مطالب إيرانية

في المقابل، دعا علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني الأمم المتحدة للعمل بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال خاجي في رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ إن طهران تطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف استهداف المدن والأماكن غير العسكرية والبنى التحتية في اليمن.

وأضاف أن الحصار المفروض على اليمن والعمليات العسكرية أثبتت طوال 7 سنوات فشلها في حل الأزمة اليمنية.

وأعرب خاجي عن استعداد طهران لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في مسار الحل في اليمن، عبر رفع الحصار وإيقاف العمل العسكري واحترام سيادة واستقلال هذا البلد.