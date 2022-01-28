إيران تدعو لوقف الحرب في اليمن وتعلن دعمها الحل السياسي

دعت إيران الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الحرب في اليمن، وأعلنت دعمها تسوية سياسية من شأنها وقف الصراع المستمر في هذا البلد منذ أكثر من 7 سنوات.

فقد قالت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة -في بيان لها- إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد -في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- دعم طهران الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن ورفع ما وصفه بالحصار.

ودعا عبد اللهيان الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكبر لوقف الحرب في اليمن، وإطلاق الحوار السياسي.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أيام من الهجمات التي شنها الحوثيون على أبو ظبي، وعودة المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيموثي ليندركينغ إلى منطقة الخليج؛ سعيا لإحياء العملية السياسية في اليمن.





رسالة إيرانية

وبعث علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلی اليمن، دعا فيها المنظمة الدولية للعمل بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.

وقال أصغر حاجي إن طهران تطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف استهداف المدن والأماكن غير العسكرية والبنى التحتية في اليمن.

وأضاف أن ما سماه الحصار المفروض على اليمن والعمليات العسكرية أثبتت طيلة 7 سنوات فشلها في حل الأزمة اليمنية.

وأعرب المسؤول الإيراني عن استعداد طهران لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في مسار الحل في اليمن عبر رفع ما وصفه بالحصار، ووقف العمل العسكري، واحترام سيادة واستقلال هذا البلد.