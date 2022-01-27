وسط تنديد أميركا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين في سادس تجربة هذا الشهر

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي في سادس جولة من التجارب الصاروخية هذا الشهر، وقد نددت وزارة الخارجية الأميركية بالتجربة الصاروخية لبيونغ يانغ، قائلة إنها تخرق قرارات دولية عدة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت عملية الإطلاق لما تفترض أنها لصاروخين باليستيين في حوالي الثامنة صباح الخميس بالتوقيت المحلي، بالقرب من هاهونغ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر بالحكومة اليابانية أن الصاروخين المفترضين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالتجربة الصاروخية الجديدة، قائلا إنها تخرق العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتنطوي على تهديد لجيران كوريا الشمالية وللمجتمع الدولي، وأضاف المتحدث أن واشنطن تظل ملتزمة بالمقاربة الدبلوماسية، وتدعو بيونغ يانغ للانخراط في الحوار.

والمرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية هذا العدد من تجارب الأسلحة في شهر واحد كانت عام 2019، عقب انهيار القمة التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

تعزيز الدفاعات

وقالت كوريا الشمالية هذا الشهر إنها ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة، وإنها تدرس استئناف "جميع الأنشطة التي أوقفتها مؤقتا"، في إشارة على ما يبدو إلى حظر اختبار أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى كانت قد فرضته على نفسها منذ العام 2017، وتدافع كوريا الشمالية عن تجاربها الصاروخية كحق سيادي لها في الدفاع عن النفس، وقالت إن العقوبات الأميركية تثبت أنها تصر على اتباع سياسة "عدائية" تجاهها.

وأول أمس الثلاثاء، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز في البحر قبالة ساحلها الشرقي، كما اختبرت بيونغ يانغ في وقت سابق هذا الشهر صواريخ موجهة تكتيكية، وصاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت قادرين على المناورة بعد الإقلاع، ونظاما صاروخيا محمولا على السكك الحديدية.

وأثارت سلسلة التجارب الصاروخية انتقادات من حكومتي الولايات المتحدة واليابان، وأدت إلى اجتماعات في مجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات على كوريا الشمالية لانتهاكها القرارات التي تحظر اختبار الصواريخ الباليستية.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على أفراد وكيانات من كوريا الشمالية وروسيا هذا الشهر، استنادا لاتهامات بأنها تساعد برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية، لكن الصين وروسيا أجلتا محاولة للولايات المتحدة لاستصدار عقوبات من الأمم المتحدة على 5 كوريين شماليين.