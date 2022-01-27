رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية توغل في دولة مجاورة

كشف موقع "كان" نقلا عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن جيش الاحتلال نفذ عملية توغل في دولة مجاورة لم يسمها الشهر الماضي.

وقال كوخافي " قمنا قبل شهر بعملية توغل ليس بعيدا من هنا، ولن أخوض في التفاصيل".

وأضاف -خلال لقائه مع شبان إسرائيليين- أن العملية "أخلاقية" وأن الجنود الذي تم إرسالهم نفذوا المهمة بشكل ممتاز، حسب تعبيره.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن العملية تمت الموافقة عليها من أعلى المستويات، وتم الاستعداد فيها لاحتمالية إصابة جنود إسرائيليين على "أيدي مقاتلي العدو".

ولم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة، لكن قناة "كان" ربطت تصريحاته بما جاء في تصريحات صحفية لمصدر أمني إسرائيلي أن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت 3 عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام.

وأضاف المصدر أن قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية، لافتا إلى أن العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري، لم تتوقف.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي، بحسب تقارير أجنبية عشرات الهجمات الجوية في سوريا ضد أهداف تابعة للنظام وأخرى ضد مواقع مرتبطة بمليشيات إيرانية.