أثارت صور متداولة لطلبة يفترشون الأرض -خلال أدائهم للامتحانات- غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة التربية إلى اتخاذ قرار بالتحرك بشكل عاجل تجاه المدرسة، ومعالجة معاناة طلبتها.

وتداول عراقيون على المنصات صورا تظهر طلبة يجلسون على الأرض في مدرسة "أم النخيل الابتدائية" بقرية "أبو الأطرش" في محافظة ذي قار (جنوبي العراق)، خلال أداء الامتحانات وسط أجواء برد شديد تعيشها البلاد.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق الصحفي فلاح حسن عبر حسابه على فيسبوك قائلا "تلاميذ مدرسة أم النخيل الابتدائية بقضاء الدواية في محافظة ذي قار يفترشون الأرض لأداء امتحانات نصف السنة رغم الظروف الجوية القاسية.. مبارك للشعب هذا الإنجاز العظيم".

وزارة التربية توفر أوكسجين طبيعي

وتربة خصبة

لإجراء امتحانات نصف السنة في احدى مدارس محافظة ذي قار. كبيرة يا التربية pic.twitter.com/b3XBDAF9dG — عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) January 27, 2022

وكتب الصحفي عمر المنصوري ساخرا -عبر حسابه على تويتر- "وزارة التربية توفر أوكسجين طبيعي وتربة خصبة لإجراء امتحانات نصف السنة في إحدى مدارس محافظة ذي قار.. كبيرة يا التربية".

طلبة يمتحنون في مدرسة أم النَّخيل في محافظة ذي قار، في بلدٍ يطفو على بحرٍ من النِّفط، عاثَ في مدارسهِ ومستقبل أجيالهِ وزراء التربية تباعاً!!! النصف المُمتلئ من الكأس:

• الطلاب يتشمَّسون ومطبقين التباعد الإجتماعي!!! pic.twitter.com/jZrkgV3fN0 — مقداد الحميدان (@mukdadhumaidan2) January 27, 2022

وقال الإعلامي مقداد الحميدان -عبر حسابه على تويتر- "طلبة يمتحنون في مدرسة أم النَّخيل في محافظة ذي قار، في بلد يطفو على بحر من النفط، عاث في مدارسه ومستقبل أجياله وزراء التربية تباعا".

وأضاف الحميدان أن "النصف المُمتلئ من الكأس: الطلاب يتشمَّسون ومطبقين التباعد الاجتماعي".

تحقيق حكومي

ووجه وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة أم النخيل حول بعض الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدليمي أمر بإعلان نتائج التحقيق خلال 3 أيام"، مشددا على "عدم التهاون في محاسبة من يعرض الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة".