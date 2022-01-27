موسكو: محادثات طالبان في النرويج خطوة نحو الاعتراف الدولي بسلطتها في أفغانستان

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، المحادثات التي أجراها وفد رفيع من حركة طالبان في النرويج الأسبوع الجاري "خطوة نحو الاعتراف الدولي بالحركة كسلطة شرعية في أفغانستان".

وقال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام بالخارجية، في مؤتمر صحفي، إن بلاده أولت اهتماما إلى الاجتماعات التي أجرتها طالبان في العاصمة النرويجية أوسلو مع مسؤولين من عدد من الدول وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني.

وأضاف إن روسيا ترى في هذه اللقاءات خطوة نحو اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان من ناحية، وتحركا باتجاه تعزيز الثقة بين النظام الحاكم في كابل وممثلين عن الأوساط الاجتماعية والسياسية الأفغانية من ناحية أخرى.

وأعرب المسؤول الروسي عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات بين حركة طالبان وممثلين عن المجتمع الأفغاني.

والأحد الماضي، انطلقت المحادثات في أوسلو بين وفد من طالبان وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني، بحضور نرويجي رسمي ومسؤولين من المجتمع الدولي.

وهذه المرة الأولى -منذ عودة طالبان للحكم في أغسطس/آب الماضي- التي تعقد فيها الحركة اجتماعات بأوروبا، حيث عقد ممثلوها في وقت سابق اجتماعات في روسيا وإيران وقطر وباكستان.