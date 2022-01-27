سياسة|فلسطين

شاهد.. القدس والحرم الشريف يكتسيان حلة بيضاء مع السقوط الكثيف للثلوج

Snow covers Jerusalem's Dome of the Rock
أطفال القدس من أكثر فئات المجتمع فرحا بالضيف الشتوي الأبيض (رويترز)
27/1/2022

وبدأ تراكم الثلوج في أنحاء المدينة المحتلة والمسجد الأقصى في ساعات أمس الأربعاء، ولكنها غطّت المباني والشوارع بحلة بيضاء في ساعات فجر اليوم الخميس.

وسارع الفلسطينيون لالتقاط الصور واللهو بالثلج في ساعات الليل؛ ولكن وجودهم ازداد بشكل ملحوظ منذ ساعات صباح اليوم الخميس.

Snowfall in Jerusalemسقوط الثلوج على أرجاء القدس الشرقية أكسبها بهاءً ظهر على أسقف المنازل والمعالم البارزة (الأناضول)

كما تدفق فلسطينيون إلى المسجد الأقصى لالتقاط الصور التذكارية في ساحاته.

القدس تشهد في هذه الأوقات من العام تساقط الثلوج جراء انخفاض درجات الحرارة (الأناضول)

وأغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت حركة المواصلات العامة بين الأحياء المقدسية.

وتسببت الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى نحو 20 سنتمترا، في إغلاق الكثير من الشوارع، وخاصة داخل الأحياء.

مقدسية تلتقط صورا من القدس الشرقية ومعلمها الأبرز الحرم القدسي من جبل الزيتون (الأوروبية)

واتهم فلسطينيون شرطة الاحتلال الإسرائيلي بـ"تنغيص فرحتهم" بالثلوج عن طريق اعتقال العديد من الشبان الذين خرجوا إلى الشوارع للهو، إذ قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الشرطة الإسرائيلية لاحقت مساء أمس الأربعاء الفلسطينيين في منطقة باب العامود وأطلقت عليهم قنابل الصوت.

Snowfall in Jerusalemكثافة الثلوج أدت لتكوّن غطاء منها في أرجاء البلدة القديمة ومنها باب العامود (الأناضول)

وفي حي الطور، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 14 شابا بداعي إلقاء كرات الثلج والحجارة على سيارات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

من مظاهر الاحتفال بسقوط الثلوج صنعُ رجلِ ثلج بكمامة قرب باب الخليل (الأوروبية)

وتداول نشطاء ومنصات تواصل فلسطينية مقاطع فيديو وصورا اليوم الخميس لتراكم الثلوج في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وظهر في المقاطع العديد من الشباب الفلسطينيين والأطفال وهم يلعبون بكرات الثلج في باحات المسجد الأقصى وخارجها.

فرحة الأطفال كانت كبيرة مساء أمس الأربعاء بسقوط الثلوج في شوارع القدس (الأوروبية)

وغطت الثلوج، وفق المقاطع والصور، بلدة جبع ومخماس والرام شمال شرق القدس.

Snow at Jerusalem's Damascus gateعامل بلدية يزيل الثلوج المتراكمة قرب باب العامود أحد أبواب المدينة العتيقة في القدس (رويترز)

وسقطت الثلوج على عدد من المدن الفلسطينية منذ مساء أمس الأربعاء، وشملت هذه الحالة المناخية دولا عربية مجاورة، منها سوريا والأردن ولبنان، جراء المنخفض الجوي الحالي المتسم بانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح.

المصدر : وكالات + وكالة سند