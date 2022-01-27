شاهد.. القدس والحرم الشريف يكتسيان حلة بيضاء مع السقوط الكثيف للثلوج

وبدأ تراكم الثلوج في أنحاء المدينة المحتلة والمسجد الأقصى في ساعات أمس الأربعاء، ولكنها غطّت المباني والشوارع بحلة بيضاء في ساعات فجر اليوم الخميس.

وسارع الفلسطينيون لالتقاط الصور واللهو بالثلج في ساعات الليل؛ ولكن وجودهم ازداد بشكل ملحوظ منذ ساعات صباح اليوم الخميس.

سقوط الثلوج على أرجاء القدس الشرقية أكسبها بهاءً ظهر على أسقف المنازل والمعالم البارزة (الأناضول)

كما تدفق فلسطينيون إلى المسجد الأقصى لالتقاط الصور التذكارية في ساحاته.

القدس تشهد في هذه الأوقات من العام تساقط الثلوج جراء انخفاض درجات الحرارة (الأناضول)

وأغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت حركة المواصلات العامة بين الأحياء المقدسية.

وتسببت الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى نحو 20 سنتمترا، في إغلاق الكثير من الشوارع، وخاصة داخل الأحياء.

مقدسية تلتقط صورا من القدس الشرقية ومعلمها الأبرز الحرم القدسي من جبل الزيتون (الأوروبية)

واتهم فلسطينيون شرطة الاحتلال الإسرائيلي بـ"تنغيص فرحتهم" بالثلوج عن طريق اعتقال العديد من الشبان الذين خرجوا إلى الشوارع للهو، إذ قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الشرطة الإسرائيلية لاحقت مساء أمس الأربعاء الفلسطينيين في منطقة باب العامود وأطلقت عليهم قنابل الصوت.

كثافة الثلوج أدت لتكوّن غطاء منها في أرجاء البلدة القديمة ومنها باب العامود (الأناضول)

وفي حي الطور، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 14 شابا بداعي إلقاء كرات الثلج والحجارة على سيارات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

من مظاهر الاحتفال بسقوط الثلوج صنعُ رجلِ ثلج بكمامة قرب باب الخليل (الأوروبية)

وتداول نشطاء ومنصات تواصل فلسطينية مقاطع فيديو وصورا اليوم الخميس لتراكم الثلوج في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

مصادر محلية: شاب يصنع مجسماً من الثلج في الأقصى pic.twitter.com/PLN5x3Kvyv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 27, 2022

وظهر في المقاطع العديد من الشباب الفلسطينيين والأطفال وهم يلعبون بكرات الثلج في باحات المسجد الأقصى وخارجها.

فرحة الأطفال كانت كبيرة مساء أمس الأربعاء بسقوط الثلوج في شوارع القدس (الأوروبية)

وغطت الثلوج، وفق المقاطع والصور، بلدة جبع ومخماس والرام شمال شرق القدس.

عامل بلدية يزيل الثلوج المتراكمة قرب باب العامود أحد أبواب المدينة العتيقة في القدس (رويترز)

وسقطت الثلوج على عدد من المدن الفلسطينية منذ مساء أمس الأربعاء، وشملت هذه الحالة المناخية دولا عربية مجاورة، منها سوريا والأردن ولبنان، جراء المنخفض الجوي الحالي المتسم بانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح.